La Zion 3 repart « from the Scratch »

Il n’y a pas de mal à revoir sa copie en cours de route, même si la petite nouveauté apportée Zion 3 est un détail assez rare pour être souligné. Il arrive souvent que les modèles signatures des stars NBA alternent au niveau de la composition des matériaux pour concevoir la tige, ce qui a notamment été le cas de la Zion 2. En revanche, on ne voit quasiment jamais d’ajustement touchant aux caractéristiques techniques ou au design de la paire, même si on peut là aussi toutefois citer des contre-exemples, comme la récente LeBron 21 qui recouvre désormais sa tige de câbles FlyWire.

Jordan Brand a ainsi décidé d’innover en cours de route avec la Zion 3, ajustant la troisième chaussure signature de Zion Williamson avec la présence d’une sangle pour recouvrir les lacets !

Cette dernière a ainsi été dévoilée sous un coloris « Orchid », qu’on retrouve aujourd’hui en version « SE » en France. Le modèle arbore des tons en blanc et rose pâle, recouvert de broderies sur l’ensemble de la chaussure, et donc la sangle. La même couleur recouvre la semelle, seul le Jumpman ressort en noir sur la languette et le talon.

C’est le premier modèle Zion 3 du genre à être commercialisé en France. On le retrouve notamment sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.