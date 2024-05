Les Mavs se sont inclinés dans le Game 4 de la finale de conférence, mais Jaden Hardy a sans doute réalisé son meilleur match de la série avec 13 points à 5/8 au tir dont 3/4 derrière la ligne à 3-points en 12 minutes.

Mais son apport dépasse le scoring, car Jaden Hardy a aussi amené de l’énergie en sortie de banc pour tenter de réveiller les Mavs, comme lorsqu’il est monté au dunk sur Kyle Anderson.

« J’ai essayé d’impliquer le public et d’enthousiasmer tout le monde, » précise ainsi Jaden Hardy. « J’ai vu qu’il ne restait plus qu’un seul joueur en face de moi et personne en aide, donc j’ai décidé d’aller au cercle. ».

Une performance pas passée inaperçue

Après quelques bonnes possessions, Jaden Hardy a été encouragé par Luka Doncic à tenter davantage. « Je lui ai dit de continuer. Quand tu es ouvert, tire. Quand ils montent sur toi, va au panier. Continue, » raconte le Slovène.

« C’était super de voir des tirs rentrer lorsque j’étais sur le terrain, » témoigne le remplaçant. « J’essaye juste d’apporter de l’énergie, et d’apporter quelque chose de différent à l’équipe dans cette campagne pour le titre. […] Mais être là avec ces gars, je me sens à l’aise quand des gars comme Luka et Kai (Kyrie Irving) me font confiance avec la balle. Lorsqu’ils me donnent le ‘go’, j’y vais, et je n’ai peur de personne. »

Une performance qui a plu à son entraineur, qui sait qu’il peut compter sur son jeune arrière pour apporter du punch offensif à l’équipe, même s’il est utilisé à dose homéopathique (6 minutes de moyenne) dans ces playoffs.

« Regardez sa capacité à marquer. Il n’a peur de personne, » assure Jason Kidd. « Et on en aura besoin. Il a la confiance des entraineurs et de ses coéquipiers. Vous pouvez le remarquer dans cette série, il joue à un très haut niveau. Et à l’extérieur, nous aurons besoin de son scoring et de sa capacité à dicter le jeu. »