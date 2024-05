NBA Finals 2024 : le calendrier de la finale Celtics – Mavericks

Puisque les Celtics ont terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière, on savait déjà que la finale NBA débuterait à Boston la semaine prochaine. On sait désormais que ce sera face à Dallas, vainqueur des Wolves en finale de conférence Ouest, et on aura droit aux grandes retrouvailles de Kyrie Irving avec son ancienne équipe .

Cela débutera le 6 juin prochain à Boston, et les NBA Finals seront à suivre en intégralité et en direct sur BeIN Sports et le League Pass. Comme chaque année, depuis 2010, Basket USA sera sur place pour vous faire vivre les NBA Finals.

Jeudi 6 juin

Boston – Dallas | Game 1 | 2h30 (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 9 juin

Boston – Dallas | Game 2 | 2h00 (dans la nuit de dimanche à lundi)

Mercredi 12 juin

Dallas – Boston | Game 3 | 2h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 14 juin

Dallas – Boston | Game 4 | 2h30 (dans la nuit de vendredi à samedi

Lundi 17 juin

Boston – Dallas | Game 5 | 2h30* (dans la nuit de lundi à mardi)

Jeudi 20 juin

Dallas – Boston | Game 6 | 2h30* (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 23 juin

Boston – Dallas | Game 7 | 2h00* (dans la nuit de dimanche à lundi)

*si nécessaire