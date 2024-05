Les MVP de la nuit | Kyrie Doncic ou Luka Irving, le casse-tête des Wolves

« Dites 33 ! » Trente-trois, comme le nombre de points qu’ont inscrits chacun Luka Doncic et Kyrie Irving dans le Game 3 face aux Wolves. Comme d’habitude, Luka Doncic a été le plus complet avec 33 points, 7 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 1 contre. Kyrie Irving a été un plus adroit avec un 12 sur 20 aux tirs, dont 3 sur 6 à 3-points, pour aller avec ses 4 passes et 3 rebonds.

Mais ce qu’on retiendra, c’est leur performance dans le 4e quart-temps. À eux deux, ils sont impliqués dans 26 des 29 points des Mavericks. À lui tout seul, Kyrie rving inscrit 14 points dans la dernière période.

« Kyrie a été incroyable ! C’est pour ça que certains l’appellent « Monsieur 4e Quart-Temps », non ? » demande Luka Doncic. « Il inscrit 33 points, mais combien il en marque dans le 4e quart-temps ? J’ai l’impression qu’il en met 20… C’est épatant. Il est né pour des situations « clutch ». On lui donne juste le ballon, et c’est un privilège de l’avoir avec nous. »

Etre « clutch », c’est dans leur ADN

£A eux deux, Luka et Kyrie vont inscrire 21 points à 8/10 aux tirs lors des douze dernières minutes. Ils sont impliqués dans les 14 derniers points de leur équipe pour assommer les Wolves dans le money time.

« J’apprécie ses mots. Luka est marrant… » répond Kyrie Irving quand on lui partage les fleurs envoyées par son coéquipier. « J’ai l’impression qu’on est nés pour ça… On a bien attaqué le dernier quart-temps, et après des « stops », on a décidé d’insister et d’aller chercher des paniers faciles. Et puis, sur la fin, c’est là qu’on gagne notre argent. Depuis le All-Star Break, on fait partie des équipes les plus « clutch » de la NBA. On a un très bon bilan en termes de « clutch ». C’est pour ça qu’on possède cette maîtrise et que les équipes doivent composer avec notre richesse d’effectif. »

Leurs coéquipiers ont des shoots faciles

Si Kyrie Irving parle de « richesse d’effectif », c’est parce que leurs coéquipiers se mettent au diapason. Dans le dernier quart-temps, les Mavericks signent un 11 sur 15 aux tirs ! Et c’est aussi parce que Luka Doncic et Kyrie Irving fixent la défense pour offrir des paniers démarqués à leurs partenaires.

« Ce sont des superstars, et ils se comportent comme des superstars » résume PJ Washington à propos de ses deux leaders. « On s’attend à ce qu’ils soient spéciaux chaque soir, et ils répondent présent. Ils nous rendent les choses faciles à tous. Ils attirent tellement l’attention, que ça ouvre le terrain pour tout le monde avec des shoots ouverts et des passes lobées. »

Le mot de la fin pour Stan Van Gundy : « C’est le meilleur duo d’arrières de l’histoire« . Rien que ça !