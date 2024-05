Opéré du pied, Simone Fontecchio va manquer le TQO avec l’Italie

Mauvaise nouvelle pour l’Italie, qui disputera un TQO pour valider sa place aux Jeux olympiques de Paris, puisqu’elle va devoir composer sans Simone Fontecchio. Le joueur avait déjà expliqué au Corriere dello Sport que sa blessure à l’orteil gauche, qui l’avait privé de la fin de saison NBA avec Detroit, s’est avérée plus difficile à traiter que prévu, au point de finalement nécessiter une opération chirurgicale.

Sur le flanc depuis le 17 mars, l’ailier de 28 ans a officialisé son forfait pour le TQO prévu du 2 au 7 juillet à Porto Rico via un message publié sur ses réseaux sociaux.

« Suite à la blessure qui m’a empêché de jouer les derniers matchs de la saison, j’ai subi une mini-opération hier pour résoudre complètement le problème afin de pouvoir récupérer plus rapidement. L’opération s’est bien déroulée et je suis déjà en voie de guérison. Malheureusement, cela entraînera mon absence aux TQO de cet été à Porto Rico », a-t-il écrit. « Abandonner l’équipe nationale est un grand regret pour moi. J’aurais aimé entrer sur le terrain et représenter le maillot bleu à nouveau cette année, surtout avec un objectif aussi important que les Jeux olympiques. Je tiens à remercier Detroit et l’équipe nationale qui m’ont énormément soutenu dans cette période. Comme toujours, je serai le premier fan des gars et je souhaite bonne chance à tous mes coéquipiers et au staff ».

Pilier de l’équipe nationale, Simone Fontecchio était passé d’Utah à Detroit en février dernier, et s’était montré à son avantage dans le Michigan en 16 matchs avec plus de 15 points et 4 rebonds par match. Le TQO de San Juan réunira la Lituanie, le Mexique, et la Côte d’Ivoire dans la poule A ainsi que Porto Rico, l’Italie et Bahrein dans la poule B.

Seul le vainqueur du tournoi ralliera la France pour les JO du 27 juillet au 11 août. Et si l’Italie venait à s’en sortir, Simone Fontecchio pourrait-il alors prêter main forte aux « Gli Azzurri » ? On en est encore loin…

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 * All Teams 66 25 46.0 40.1 81.8 1.0 2.8 3.7 1.5 1.7 0.7 1.0 0.4 10.5 2023-24 * UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 16 30 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 Total 118 20 42.7 37.5 80.9 0.8 2.0 2.8 1.2 1.5 0.5 0.9 0.3 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.