Tyrese Haliburton va manquer le Game 3 !

Comme Giannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis, OG Anunoby ou encore Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton est fauché en plein élan ! Touché à la cuisse dans la 2e manche, le meneur All-Star est contraint de déclarer forfait pour la 3e manche, qui a lieu ce soir à Indianapolis. C’est ce qu’annonce The Athletic. Un énorme coup dur pour les Pacers, menés 2-0 dans cette série face aux Celtics. Pour Boston, c’est un nouveau coup de main du sort, après avoir profité des blessures de Jimmy Butler et Terry Rozier côté Miami, puis de Jarrett Allen et Donovan Mitchell chez les Cavaliers.

Côté Indiana, on a déjà joué et gagné sans Haliburton. C’était début janvier lorsqu’il s’était blessé à la même cuisse, avec 6 victoires en 10 matches. A l’époque, les Pacers s’étaient d’ailleurs imposés face aux Celtics, et c’était dans la rencontre pendant laquelle Haliburton s’était blessé. Autre élément important : les Pacers sont invaincus en playoffs à domicile !

« C’est le moment pour ce groupe en entier de hausser le ton et de jouer un rôle plus important », prévient TJ McConnell. « Nous avons déjà fait du bon travail lorsqu’il était absent. Cela nous fait mal quand il est blessé, mais c’est une de ces situations où il faut faire avec le joueur suivant. Nous verrons bien. Nous n’avons pas encore les détails, mais les gars devront se montrer à la hauteur et être prêts. »