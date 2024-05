Kyrie Irving est bluffé par le talent de Luka Doncic

Après avoir été le Lieutenant de LeBron James pendant quatre ans, Kyrie Irving est aujourd’hui celui de Luka Doncic. Auteur de 20 points dans le Game 2, avec un beau 4 sur 7 à 3-points, le meneur All-Star a joué un rôle essentiel dans la victoire des Mavericks. Notamment avec ce 3-points dans le corner pour ramener Dallas à deux unités à 65 secondes de la fin, sur une superbe passe de son compère.

Et puis, on connaît la suite avec ce « game winner » de ce même Doncic sur la tête de Rudy Gobert. « Je suis épaté ! » lance Irving. « Je n’utilise pas ce terme de manière légère… Je pense qu’il a répondu à beaucoup de critiques. Quand Luke est arrivé en NBA, beaucoup se demandaient ce qu’il allait devenir. Je sais que certains doivent regretter ce qu’ils avaient dit… »

A 32 ans, Irving assure que c’est un privilège d’assister, aux premières loges, à cette ascension vers les plus hauts sommets.

« C’est incroyable de le voir devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire » poursuit Irving. « Et je ne considère pas cela comme acquis parce que j’ai joué avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps, sans doute le plus grand de tous les temps [LeBron James]… Je veux le soutenir et continuer à être à ses côtés tandis qu’il devient l’un des meilleurs joueurs l’histoire à ses côtés. Je veux continuer à lui montrer les ficelles du métier, et l’aider à voler de ses propres ailes. »