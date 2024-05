Avec déjà 100 matches de playoffs, le duo Tatum – Brown se place parmi les plus grands

Jayson Tatum n’a que 26 ans, Jaylen Brown une année de plus, mais les deux joueurs de Boston sont déjà des tauliers en playoffs. Et pour cause : ce duo dispute cette année sa cinquième finale de conférence en sept ans. Le second en avait même déjà joué une, en 2017. Il n’a pas encore 28 ans mais a déjà six finales de conférence et 117 matches de playoffs au compteur…

« On a connu beaucoup de batailles ensemble », soulignait récemment Jayson Tatum. « On a joué sept saisons ensemble. Il a fait six finales de conférence, c’est ma cinquième. On a connu des moments cruciaux, que ce soit en saison régulière ou en playoffs. On a appris de nos expériences. »

Les chiffres démontrent cette domination puisque le duo des Celtics a déjà 100 matches de playoffs dans les jambes. Vu l’âge des deux All-Stars, c’est impressionnant et ils devraient dépasser des duos de légende d’ici quelques années.

60% de victoires pour les deux Celtics

Pour comparer dans le détail, Isiah Thomas et Joe Dumars, champions en 1989 et 1990, ont joué 97 matches ensemble. Jerry West et Elgin Baylor, dans les années 1960 et au début des années 1970, ont eux partagé 110 matches de playoffs.

Plus récemment, il y a évidemment Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, coéquipiers durant 119 rencontres. John Stockton et Karl Malone ont joué 172 matches ensemble, Michael Jordan et Scottie Pippen encore plus, avec 187 rencontres.

On pourra aussi ajouter Tim Duncan avec Tony Parker (212) ou Manu Ginobili (197), comme Stephen Curry avec Klay Thompson (147) ou Draymond Green (148), des combinaisons qui ont accumulé beaucoup de matches, mais, au fond, ce sont davantage des trios que de simples duos.

Enfin, dernière statistique intéressante : Jayson Tatum et Jaylen Brown ont remporté 60 matches. Le calcul est simple : les « Jay’s » affichent 60% de victoires. C’est mieux que John Stockton – Karl Malone (49%) et Jerry West – Elgin Baylor (55%) ; c’est proche de Isiah Thomas – Joe Dumars (65%) et Shaquille O’Neal – Kobe Bryant (64%) ; et c’est encore un peu éloigné de Michael Jordan – Scottie Pippen (69%).