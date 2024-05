Alexandre Sarr est enthousiaste à l’idée de jouer aux Hawks

Ce sont donc les Hawks qui auront le privilège de choisir en 1er le soir de la Draft, et vu leurs besoins, il y a de grandes chances qu’ils sélectionnent Alexandre Sarr (2m16, 19 ans). Le Français est un intérieur polyvalent, capable de s’écarter du cercle en attaque, mais aussi de peser en défense. Interrogé par Andscape, le petit frère d’Olivier est satisfait du tirage au sort, et il sait désormais avec quelles franchises il effectuera des essais.

« Je suis très enthousiaste. Je viens juste de découvrir l’ordre, et ça me donne le nom des équipes avec qui j’effectuerai un essai » a-t-il réagi. « Les Hawks sont une franchise excitante, et ils vont dans la bonne direction. C’est génial qu’ils possèdent le premier choix. »

Contrairement à Victor Wembanyama il y a un an, Alexandre Sarr n’est pas archi-favori pour être sélectionné en numéro 1, et il devra composer avec la concurrence de Zaccharie Risacher, Reed Sheppard, Robert Dillingham, Matas Buzelis et Donovan Clingan. « J’apporte beaucoup de polyvalence, et je peux vraiment avoir un impact. En défense, je peux changer le cours d’un match » poursuit Alexandre Sarr, pour défendre son profil.

Une formation à l’Overtime Elite basée à Atlanta

Le plus intriguant peut-être, c’est qu’Alexandre Sarr connaît déjà Atlanta puisqu’il a joué dans la ligue Overtime Elite, située à Atlanta. Il y a croisé les jumeaux Amen et Ausar Thompson, et ils allaient ensemble voir « beaucoup de matches des Hawks. »

« Je connais un petit peu Atlanta » confirme-t-il. « Je n’y faisais pas grand-chose. Je me contentais d’aller à l’école et d’aller à la salle. C’est une ville formidable ».

Au moins, les dirigeants des Hawks savent qu’Alexandre Sarr ne boudera pas s’il est sélectionné en première position.