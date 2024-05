Evan Mobley, le dernier rempart

Il reste quinze secondes à jouer. Donovan Mitchell vient de manquer, de peu, un shoot à mi-distance qui aurait tué les débats. Franz Wagner pénètre, après un écran de Paolo Banchero, et va tenter le dernier shoot pour égaliser et arracher une prolongation. Evan Mobley est derrière lui, mais semble loin.

Ce n’est qu’une impression et l’Allemand regrette désormais d’avoir attaqué le cercle face à l’intérieur des Cavaliers. « Ce n’était pas la meilleure des décisions et Evan Mobley a fait une superbe action », constate Franz Wagner.

Car le champion du monde 2023 va se faire cueillir par un contre main gauche du joueur de Cleveland. « Il a fait le travail pour aller au cercle, Mobley a fait une sacrée action », le défend son coach Jamahl Mosley.

Après cette action défensive, la balle va finir dans les mains des Cavaliers, ce qui va assurer la victoire ensuite.

« C’était incroyable, une grosse action », commente le principal intéressé. Evan Mobley a fait un très bon match avec 14 points, 13 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres, en l’absence de Jarrett Allen dans ce Game 5.

En plus de ce tir repoussé, il a aussi marqué deux paniers importants dans les 100 dernières secondes de la partie. « On avait besoin d’un match comme ça en playoffs », précise Darius Garland sur l’aspect défensif de la rencontre, symbolisé par ce contre décisif de son intérieur. Et Cleveland reprend la main (3-2) dans la série.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 Total 198 33 54.4 26.5 68.1 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.