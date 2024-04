Sam Hauser, le joker le plus efficace de la NBA

Solide contributeur en sortie de banc lors de la victoire autoritaire de Boston (114-94) face à Miami au Game 1, avec 12 points en 14 minutes (dont 4/6 à 3-points), Sam Hauser aura son rôle à jouer au sein de la redoutable attaque des Celtics, l’équipe à battre de la côte Est. Shooteur d’élite (42% en carrière à 3-points) qui s’est construit tout seul sa carrière NBA, après avoir été ignoré à la Draft 2021, l’ancien de Virginia débute ses premiers véritables playoffs, après deux campagnes au bout du banc ces deux dernières années.

« Cette saison a été une sacrée aventure, et j’ai beaucoup appris. Je suis allé chercher ce que j’ai obtenu, on ne m’a rien donné. Tout ma carrière, ça a été comme ça et c’est aussi bien », explique-t-il sur NBC Sports Boston. « Cette année, c’est encore plus mémorable car je suis dans la rotation. Un joueur avec un rôle et sur qui on comptait. »

Le meilleur « Net Rating » de la Ligue

Pour les fans des Celtics, ce n’est effectivement pas une surprise de voir Sam Hauser à pareille fête. Durant la saison régulière, avec +13.8, il a tout simplement fini premier de la Ligue au « Net Rating » sur 100 possessions (pour les joueurs ayant disputé au moins 50 matchs).

Aux 2e et 3e places, Derrick White (+12.5) et Payton Pritchard (+12.2) complètent le podium pour confirmer la domination des C’s en saison régulière. Alors que Nikola Jokic (+12.2) est de son côté au pied du podium.

« On va avoir besoin de performances comme ça pour aller loin en playoffs », confirme Jayson Tatum. « Il y a des soirs où on aura besoin qu’un ou plusieurs remplaçants entrent pour changer le cours du match. »

Après un 0 sur 2 lors de son premier passage sur le terrain face au Heat, Sam Hauser a bien fait de persévérer avec quatre réussites qui ont suivi. Une parfaite illustration du « Stay Ready Group », ainsi que s’appellent eux-mêmes les remplaçants de Joe Mazzulla.

« J’essaie simplement de faire une bonne entrée en jeu et d’apporter de l’énergie. Des jambes fraîches. Et essayer de faire des actions qui font gagner les matchs, qui ne se voient pas dans les stats. Poser un écran pour Jaylen ou JT pour leur donner le duel qu’ils veulent. Aller au rebond offensif pour arracher une possession supplémentaire. Tenir le duel en défense. C’est ça qui nous aidera à gagner. »

Sam Hauser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 26 6 46.0 43.2 0.0 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1 2.5 2022-23 BOS 80 16 45.5 41.8 70.6 0.4 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.4 0.3 6.4 2023-24 BOS 79 22 44.6 42.4 89.5 0.6 2.9 3.5 1.0 1.3 0.5 0.4 0.3 9.0 Total 185 17 45.0 42.2 80.6 0.5 2.3 2.8 0.9 1.1 0.4 0.4 0.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.