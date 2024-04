Mark Daigneault et la zone grise du « challenge »

On le sait : Mark Daigneault utilise quasiment toujours ses « challenges », le coach adorant tester les limites de ce joker, qui lui permet de demander le ralenti pour revenir sur un décision arbitrale.

Sauf que hier, le coach d’Oklahoma City a peut-être trop joué avec le feu, dans une séquence particulièrement bizarre. Il reste alors 2 minutes 40 à jouer dans ce Game 1 entre le Thunder et les Pelicans, qui mènent 90-88 au Paycom Center. Shai Gilgeous-Alexander rate un 3-points et tout le monde se jette alors sur le rebond. C’est la confusion alors que Chet Holmgren et Larry Nance Jr. accompagnent tous les deux le ballon en touche, et les arbitres ne savent pas qui a touché le ballon en dernier. Dans le flou, ils annoncent alors un entre-deux.

Mark Daigneault intervient alors et utilise son « challenge » pour demander aux arbitres de revoir la séquence.

C’est ce qui va suivre qui est bizarre. Car dans un premier temps, l’officiel Tony Brothers annonce que c’est Chet Holmgren qui a touché le ballon en dernier, et que la remise en jeu est donc pour les Pelicans. Mais il valide tout de même le « challenge » de Mark Daigneault puisque la décision a été changée, lui laissant son temps-mort.

Sauf que dans la foulée, le « Replay Center » de Secausus l’appelle, et le Thunder perd à la fois la possession du ballon et son dernier temps-mort. Ce que ne comprend pas le technicien de l’année…

« Je suis assez perturbé parce que c’est vraiment une énorme incohérence »

« Je viens de regarder à nouveau, pour être sûr que je n’étais pas fou. Je ne crois pas être en tort parce que c’est arrivé cette année » détaille-t-il, alors qu’il avait fait la même chose contre Utah, mais qu’il avait alors gardé son temps-mort. « Si j’avais tort à Utah, on ne m’a pas appelé pour me le dire. J’ai passé la saison à croire que la règle était faite ainsi. Je suis assez perturbé parce que c’est vraiment une énorme incohérence. »

Mark Daigneault pensait sans doute utiliser une zone grise du règlement car la règle n°14 de la NBA ne parle que de la « réussite » d’un « challenge ». Dans un cas classique, où les arbitres sifflent pour l’une ou l’autre équipe, on comprend très bien que la « réussite » du challenge est le fait que le ralenti prouve l’erreur des arbitres en temps réel, et l’inversion du coup de sifflet. Mais dans ce cas, le « challenge » portait sur un entre-deux, les arbitres ne sachant pas en temps réel à qui donner la balle.

Le coach du Thunder a-t-il vraiment « gagné » le « challenge » ? Oui si on lit le règlement en pensant qu’on gagne un « challenge » en changeant la décision des arbitres (ce qui a été le cas). Non si on comprend qu’on le gagne en obtenant un coup de sifflet qui favorise sa propre équipe (ce qui n’a pas été le cas).

« Si j’ai eu tort à Utah, j’aurais aimé qu’on m’appelle » conclut Mark Daigneault, qui imaginait sans doute profiter d’un ralenti gratuit en « challengeant » un entre-deux. « Si j’ai eu tort ce soir, c’était un match de playoffs. Ça me déçoit un peu. » Même si, au bout du compte, la victoire doit avoir rapidement effacé l’amertume.