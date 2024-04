« On ne sait pas encore, mais il faut se préparer aux deux possibilités. On n’a pas de certitude. Les gars sont prêts, on est prêts à y aller, donc il faut se préparer à tout ».

Un peu comme pour Doc Rivers la veille au sujet de Giannis Antetokounmpo, Tyronn Lue a marché sur des œufs hier, en conférence de presse, concernant le cas Kawhi Leonard, toujours en délicatesse avec son genou alors que les Clippers débutent leur série de playoffs ce dimanche face à Dallas (21h30, heure française). Absent depuis le 31 mars en raison d’une inflammation persistante, l’ancien joueur des Spurs et des Raptors n’a participé à aucune séance avec contact hier.

« Il a shooté la veille, il était sur le terrain. Aujourd’hui, il va pouvoir shooter avec un peu plus de mouvement. Et il va également participer à certains exercices », a poursuivi Tyronn Lue. « On verra après ça, comment il se sent. »

Autant dire que ses chances de fouler le terrain pour le Game 1 sont fortement compromises, même s’il reste un infime espoir, et que Tyronn Lue a dû plancher sur un plan B.

Paul George se veut optimiste

Le stratège des Clippers sait déjà quel joueur remplacera Kawhi Leonard si ce dernier venait à être indisponible, mais il n’a pas voulu dévoiler ses plans à la veille du match. Il a en revanche rappelé l’importance pour les joueurs valides de tout donner pour être à la hauteur de l’événement.

« On ne sait pas pour Kawhi à l’instant T, mais ça concerne chacun d’entre nous, pas seulement un ou deux joueurs. C’est tout le monde, collectivement, qui doit faire son job et le faire du mieux qu’il peut. C’est à tout le monde d’être productif, et le staff et moi y compris », a-t-il souligné, avant de mentionner les derniers succès, face à Denver notamment, acquis sans Kawhi Leonard. « On sait où on en est, et ça a été important de gagner ces matchs face à Denver et lors de notre « comeback » victorieux face à Cleveland. Parce que ça a été dur pour nous de gagner sans Kawhi. Donc ça nous a fait du bien, surtout sur les fins de matchs, parce qu’il nous fallait ces matchs. Les gars ont élevé leurs niveaux, il faut aussi inclure Phoenix. C’étaient des matchs importants pour nous ».

Autre « superstar » de l’équipe, Paul George tâche aussi de rester positif malgré le contexte encore incertain autour de Kawhi Leonard. Si ce n’est pas pour ce match, PG13 a bon espoir de retrouver son alter ego rapidement. Il sait surtout la détermination de son coéquipier à remporter cette course contre la montre.

« Je dirais qu’au niveau des blessures, on a juste été malchanceux, mais on est davantage concentré sur le positif. On pense qu’à un certain moment, il sera de retour avec nous », a-t-il déclaré. « Il travaille dur. C’est Kawhi, il veut en être plus que n’importe qui et il bosser dur pour ça. Il fait tout son possible pour être disponible. On le voit tous, le boulot qu’il accomplit. Quand il sera prêt, il sera prêt ».

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.