Giannis Antetokounmpo, invité surprise du Game 1 ?

Jouera ? Jouera pas ? Pour l’instant, les Bucks restent flous, même si Giannis Antetokounmpo n’a pas pris part à l’entraînement d’hier, se limitant à un échauffement de base en marge du groupe.

Toujours touché au mollet, le « Greek Freak » est plus que jamais incertain pour le Game 1 du premier tour face aux Pacers ce dimanche. Le timing est serré, mais Doc Rivers n’a pas voulu exclure la possibilité d’une bonne nouvelle, même si elle arrivait au dernier moment.

« Je ne sais pas encore », a-t-il répondu sur la participation de sa superstar. « On continue d’espérer. Il n’a encore rien fait. Est-ce qu’on le jetterait dans le bain comme ça ? Oui, on le ferait. Mais pour nous, rien n’est encore sûr ».

Damian Lillard prêt à en découdre

Doc Rivers devrait en revanche pouvoir compter sur Damian Lillard, définitivement rétabli de ses pépins au talon d’Achille et à l’aine qui lui avaient coûté un forfait vendredi dernier, face à Oklahoma City, puis un match extrêmement compliqué pour finir face à Orlando dimanche, avec un vilain 2/14 au tir.

Le meneur a pris part a toute la séance et n’a pas ressenti de gêne. Le voilà donc prêt à retrouver les playoffs, lui qui n’y a plus goûté depuis trois ans, sa dernière campagne remontant à 2021.

« Ça m’a fait du bien de revenir. Bien sûr, ça va me prendre encore du temps. Mais j’avais besoin de passer par là, et demain sera un meilleur jour », a-t-il notamment déclaré. « J’ai beaucoup pensé à une chose toute la semaine, c’est que j’ai passé toute ma carrière à vouloir une opportunité de gagner. J’ai toujours pensé que j’avais une chance, mais là, dans cette situation, je me remémore comment je me sentais quand j’ai été échangé ici, à réaliser l’opportunité qui se présentait devant moi. Je me suis en quelque sorte reconcentré là-dessus ».