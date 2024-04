Jalen Brunson, souviens-toi la balle perdue de l’an dernier…

Il n’a pas oublié cette action. Le 12 mai 2023, Jalen Brunson et les Knicks se déplacent à Miami dans le Game 6 de la demi-finale de conférence. Le meneur de jeu réalise un gros match avec 41 points et, à vingt secondes de la fin, il a une balle d’égalisation.

Il pénètre, face à deux défenseurs, puis tente une passe pour Julius Randle, qui coupait vers le cercle à ce moment-là. Mais cette tentative, à cause de la défense du Heat, est ratée.

« J’y pense bien plus qu’on ne peut l’imaginer », reconnaît Jalen Brunson. « On était en position de forcer un Game 7 et j’ai pris une mauvaise décision. J’ai dû vivre avec pendant tout l’été. J’étais concentré sur ce que je faisais, mais ce moment revenait dans mon esprit. On l’a vu sur les réseaux sociaux aussi. Impossible de passer à côté. »

Josh Hart attendait la passe…

Ses coéquipiers lui parlent-ils de cette action ? Josh Hart s’y essaie parfois. « La seule fois, c’était pour lui dire que j’étais ouvert en tête à raquette à 3-pts. Très ouvert », rigole le joueur de New York.

« On en plaisante », poursuit d’ailleurs Josh Hart. « Ma carrière à l’université aussi s’est terminée ainsi, avec un ballon perdu et une défaite, et lui aussi était ouvert. La saison passée, c’était donc l’inverse. Parfois, on en parle, mais je sais qu’il y pense. C’est revenu dans sa tête durant l’été. On a pensé à Miami cet été. »

Quitter les playoffs sur une action ratée est donc parfait pour se motiver. « Cela doit nous servir de moteur. Pour faire mieux, battre Philadelphie et aller au deuxième tour », annonce Josh Hart.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.