Pour conserver son titre, Denver va devoir sortir de la jungle à l’Ouest

L’an dernier, 53 victoires leur avaient suffi pour sécuriser la première place. Cette saison, les Nuggets ont remporté quatre matchs de plus, mais le Thunder, avec le même bilan, s’est installé sur le trône de l’Ouest. Autre signe de la densification au sommet de cette conférence : cinq équipes ont atteint le cap des 50 victoires, contre deux l’an passé. Et il fallait 49 victoires au compteur pour se qualifier directement à la 6e place, contre 44 l’an passé.

Les Nuggets n’avaient donc pas vraiment les moyens de se « relâcher » après l’obtention de leur titre. C’était précisément l’objectif fixé par leur coach, Mike Malone, dont l’équipe pourrait devenir la première depuis les Warriors en 2018, à réaliser le doublé.

Une cible dans le dos

« Je suis surtout fier du fait qu’en tant que champion du monde en titre, on n’ait pas été satisfaits durant l’année. Il faut rester affamé car on a 29 équipes derrière nous qui essaient de nous prendre ce qu’on a. Il faut avoir l’état d’esprit, l’énergie, la concentration, la discipline, l’urgence, quel que soit le nom qu’on lui donne, et nous l’avions », juge le coach.

La première étape de cette quête de doublé passera par les Lakers, défaits l’an dernier en finale de conférence. Les Californiens ont passé l’obstacle du play-in en s’imposant sur le parquet des Pelicans. Un match suivi par les Nuggets à domicile de Nikola Jokic autour de verres de… rakija, une eau de vie très populaire à travers les Balkans.

« On a une cible dans le dos, encore plus maintenant. C’était notre message aujourd’hui : ne laissez personne dans ces playoffs prendre ce qu’on a obtenu, en se donnant à fond », poursuit Mike Malone, dont l’effectif est resté quasiment inchangé à l’intersaison, à l’exception du départ de Bruce Brown, compensé par les productions de Christian Braun et Peyton Watson.

Huit équipes, huit candidats ?

En cas de nouvelle victoire face aux Lakers, les Nuggets devraient ensuite devoir batailler avec le vainqueur de la série entre les Suns et les Wolves. Sachant que dans le haut du tableau, pour une éventuelle finale de conférence, on compte le Thunder, les Mavs et les Clippers. Que de gros morceaux en somme.

« Les playoffs à l’Ouest vont être de la folie. Oubliez le classement et les places de chaque équipe… Jetez-les par la fenêtre ! Il y aura huit équipes très talentueuses et je ne serais pas surpris d’en voir un certain nombre remporter l’Ouest, tant la conférence est devense et talentueuse », poursuit Mike Malone.

Ce qui rend le plus fier ce dernier ? « Le fait qu’on ne se soit pas reposés sur l’année dernière, qu’on se soit mis au défi d’être encore meilleurs. C’est ce que l’on craignait en abordant cette année. On gagne un titre, le premier de l’histoire de la franchise. Est-ce que vous prenez l’air ? Est-ce que vous soufflez ? Est-ce que vous vous détendez ? » La réponse semble naturelle pour chez ses joueurs : non.