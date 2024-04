Les Lakers n’ont pas chercher à éviter les Nuggets

Récupérer la septième place de la conférence Ouest était synonyme de duel au premier tour contre les Nuggets, les champions en titre. Alors qu’être huitième, c’est affronter les jeunes du Thunder. Sur le papier, sans doute qu’il est préférable de croiser Oklahoma City que Nikola Jokic et sa bande. Est-ce que les Lakers y ont pensé ?

Perdre contre les Pelicans pour ensuite rebondir dans le dernier « play-in », face aux Kings ou aux Warriors, et rejoindre le Thunder était-il une option ?

« Des gens en ont parlé ? Ce sont les sources de l’asile de fous qui le disent ? », demande Darvin Ham sur cette discussion qui a animé les débats depuis quelques jours. « Si on ne respecte pas le basket, alors on aura des ennuis », poursuit Anthony Davis.

Les Lakers ont donc joué ce match à fond et l’ont gagné, assurant leur place en playoffs pour poursuivre sur leur bonne dynamique. Les Californiens restent en effet sur 12 victoires en 15 matches. « Tout se met en place au bon moment », explique Davis. « Les gars jouent bien, sont confiants, se sentent bien. On va avoir besoin de tout ça, surtout face à Denver. »

Pas le droit de faire des erreurs face aux champions en titre

Solide avec 20 points et 15 rebonds, l’intérieur All-Star n’a pas été parfait (6/16 au shoot) à cause de sa blessure au dos lors du dernier match de la saison régulière. Sera-t-il en meilleure forme pour le Game 1 face aux Nuggets ? « Cela m’affecte pour bouger, aller au rebond offensif. J’ai quelques jours pour revenir à la normale et être prêt samedi. Je pense être à 100% d’ici là », glisse le All-Star.

Pour espérer prendre leur revanche après leur lourde défaite en finale de conférence (4-0) la saison passée, les Lakers auront besoin d’un Davis en pleine possession de ses moyens physiques. Et de plein d’autres choses aussi.

« Ce sont les champions en titre. Ils savent gagner. Ils dominent à domicile depuis quelques années, ils ont un MVP. Ils ont des joueurs de haut niveau, très intelligents et un sacré coach », liste LeBron James. « On va devoir jouer un basket parfait. Rendre la vie difficile à cette équipe, comme elle va le faire contre nous. Si on joue à notre meilleur niveau et eux aussi, alors ça se jouera à une ou deux possessions. Et on verra qui les jouera le mieux. »