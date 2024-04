Nicolas Batum a ouvert des portes pour les Sixers

On attendait évidemment Joel Embiid ou Tyrese Maxey pour faire la différence face au Heat. Pourtant, ce n’est ni l’un ni l’autre qui ont renversé Miami en seconde période. C’est bien Nicolas Batum. Le Français a inscrit 17 points après la pause et ses shoots à 3-pts ont fait un bien fou à son équipe.

« J’ai parlé à Buddy Hield. On essayait trop de chercher Embiid alors que tout le monde était autour lui », a constaté l’ancien joueur des Blazers et des Clippers. « Je lui ai dit que, lui et moi, on devait shooter. On était vraiment démarqué. »

La consigne sera appliquée. Hield va tenter trois shoots primés en seconde période, Nicolas Batum huit. Avec neuf points en troisième quart-temps, il a été acteur dans le temps fort des Sixers.

L’homme du match pour Joel Embiid

« On jouait comme le Heat le voulait, donc il fallait trouver une autre solution pour soulager Embiid et Maxey », poursuit l’ailier tricolore. « On a inscrit, je crois, cinq paniers à 3-pts en cinq minutes et tout s’est ouvert pour eux en dernier quart-temps. On était plus agressif, et aussi en défense. »

En dernier quart-temps, Batum (20 points à 6/10 à 3-pts) ne s’est pas limité à un jeu derrière la ligne à 3-pts. Sur un raté de Kyle Lowry, il va au rebond offensif et marque. Puis, à moins de trente secondes de la fin, alors que Miami a trois points de retard, il contre le tir de Tyler Herro, le joueur le plus menaçant à cet instant de la partie.

« On m’a montré cette action en vidéo, les coaches l’ont fait une minute avant donc je savais à quoi m’attendre : aller sur la droite et shooter dans la foulée », raconte Nicolas Batum. « C’était exactement l’action montrée une minute avant, donc j’étais préparé. »

« Il défend sur des joueurs plus petits comme Trae Young, mais aussi les plus grands comme Wemby »

Un vrai facteur X, dans la victoire de Philadelphie, qui réalise ainsi son meilleur match de la saison au meilleur moment. De quoi recevoir les compliments de Joel Embiid. « Il est la raison pour laquelle nous avons gagné, il a pris des tirs importants et défensivement, il était encore meilleur » estime le MVP 2023, avant d’ironiser : « Il a commis des fautes stupides mais on fait avec ».

Plus sérieusement, Tyrese Maxey rappelle combien « Batman » est précieux par sa polyvalence en défense. « Il défend sur des joueurs plus petits comme Trae Young, mais aussi les plus grands comme Wemby. Sa polyvalence en défense est sans équivalent. Ce soir, il a défendu sur Herro, Butler, Bam… et ce ce qu’il fait pour cette équipe est remarquable ».

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1053 30 43.7 36.6 83.2 1.0 4.0 5.0 3.3 1.8 0.9 1.6 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.