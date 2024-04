Preview Playoffs 2024 | Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6)

Le premier match de la série sera déjà la sixième rencontre entre les Bucks et les Pacers cette saison. Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo et de Tyrese Haliburton ont croisé le fer à quatre reprises en saison régulière, mais aussi une fois dans le tournoi NBA.

À quatre reprises, les joueurs de Rick Carlisle se sont imposés, mais les deux formations ne se sont plus affrontées depuis le 3 janvier. Et depuis, beaucoup de choses ont changé des deux côtés.

À Milwaukee, Doc Rivers a remplacé Adrian Griffin. Côté Pacers, Pascal Siakam est arrivé, Buddy Hield est parti, et Bennedict Mathurin s’est blessé. Sans oublier que Giannis Antetokounmpo devrait manquer le début de la série. Beaucoup d’incertitudes pour une série qui s’annonce très chaude.

PRÉSENTATION DES BUCKS

Les titulaires : Damian Lillard, Pat Beverley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo (Bobby Portis), Brook Lopez

Les remplaçants : Pat Connaughton, Malik Beasley, Bobby Portis, Jae Crowder, Danilo Gallinari

Les absents : Giannis Antetokounmpo (?), AJ Green

Le coach : Doc Rivers

Milwaukee n’a pas vraiment fini la saison régulière de la meilleure des manières. Les Bucks n’ont ainsi remporté que trois de leurs dix derniers matchs. Ils ont aussi perdu Giannis Antetokounmpo et la 2e place de la conférence lors de la dernière semaine de compétition. Les 15 derniers jours, ils ont même enchainé des défaites face aux Wizards, Grizzlies et Raptors. Les Bucks n’ont donc rassuré personne, mais on peut se demander s’ils n’ont pas volontairement évité la deuxième place pour ne pas croiser la route des Sixers ou du Heat au premier tour des playoffs…

Le point fort

– La soif de revanche. Milwaukee avait donné rendez-vous aux Pacers après leurs cinq confrontations, souvent houleuses de novembre à début janvier. On se souvient que les esprits s’étaient échauffés pour un ballon du match. Mais la rivalité entre les joueurs ne s’est pas arrêtée à cette histoire de ballon, et les retrouvailles s’annoncent aussi chaudes que passionnantes. Clairement, les Bucks veulent laver l’affront des quatre défaites en saison régulière. Aucune autre formation n’a battu les Bucks à quatre reprises.

Le point faible

– La forme des Bucks. Qu’elle soit physique ou mentale, la forme des Bucks est inquiétante, et la blessure de Giannis Antetokounmpo symbolise la campagne compliquée des Bucks. Mais le Grec n’est pas le seul à être passé par l’infirmerie, et la cheville de Kris Middleton ou l’aine de Damian Lillard inquiètent aussi. Sans oublier que Patrick Beverley joue avec un ligament déchiré au poignet. À ça, il faut ajouter une morosité globale du groupe, qui contraste avec l’enthousiasme des Pacers.

PRÉSENTATION DES PACERS

Les titulaires : Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Myles Turner

Les remplaçants : T.J. McConnell, Ben Sheppard, Obi Toppin, Jalen Smith, Doug McDermott

Les absents : Bennedict Mathurin

Le coach : Rick Carlisle

Les Pacers retrouvent les playoffs pour la première fois depuis 2020 et ce sera également l’occasion de voir Tyrese Haliburton à ce niveau de compétition. Même s’ils ont attendu la dernière journée pour valider leur ticket pour les playoffs, les Pacers ont apporté un vent de fraîcheur sur la conférence Est avec leur basket très offensif.

Révélés par leur place de finaliste dans le tournoi NBA, les Pacers ne sont peut-être pas encore des candidats au titre, mais avec l’arrivée de Pascal Siakam aux côtés de Tyrese Haliburton et Myles Turner, ils ont les armes pour embêter du monde. Surtout les équipes qui n’aiment pas trop faire les efforts défensifs…

Le point fort

– Une attaque de feu. Ce qui est impressionnant, et plaisant, avec cette équipe des Pacers, c’est qu’ils sont capables de jouer vite, et surtout de jouer bien. Avec Tyrese Haliburton à la manœuvre, Indiana aime mettre les défenses adverses sur les talons, et ça a souvent fait mal aux Bucks, qui n’ont pas montré une envie folle d’assurer le repli défensif cette saison. Même s’ils ont fait des efforts depuis l’arrivée de Doc Rivers.

Le point faible

– La défense. C’est le défaut majeur de la franchise d’Indianapolis cette saison, même si l’arrivée de Pascal Siakam a un peu amélioré l’ensemble. Le premier rideau est facile à déborder, avec un Tyrese Haliburton qui peut être ciblé, et l’équipe compte ensuite trop sur Myles Turner pour protéger le cercle. Dans les chiffres, Indiana se classe 24e sur 30 en termes d’efficacité défensive sur la saison, et 18e depuis le All-Star Break. C’est le pire bilan des équipes qualifiées en playoffs. Sous le cercle, c’est l’une des équipes qui récupère le moins de rebonds défensifs (28e) et qui offre le plus de secondes chances à ces adversaires. C’est aussi et surtout l’équipe qui autorise le plus de tirs dans sa raquette (56%), par une grosse marge. Face à un joueur comme le « Greek Freak », ça pourrait être un énorme souci, sauf que si ce dernier n’est pas là, ou qu’il est amoindri…

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– Le mollet de Giannis Antetokounmpo. Avec 64 et 54 points, le « Greek Freak » a réalisé ses deux meilleures performances à la marque contre les Pacers cette saison ! Sa force de frappe près du cercle, le gros point faible des Pacers, a de quoi faire très mal à Indiana sur une série en quatre matchs gagnants. Le problème, évidemment, c’est de savoir s’il sera remis à temps. Et/ou s’il aura son impact habituel s’il est en tenue.

SAISON RÉGULIÈRE

Indiana 4-1

– 9 novembre : Pacers – Bucks (126-124)

– 7 décembre (In-Season Tournament) : Bucks – Pacers (119-128)

– 13 décembre : Bucks – Pacers (140-126)

– 1er janvier : Bucks – Pacers (113-122)

– 3 Janvier : Pacers-Bucks (142-130)

VERDICT

Milwaukee 4-3. L’état mental, mais aussi physique, des Bucks et surtout de Giannis Antetokounmpo est la clé du duel. Certes, la série de saison régulière a été dominée par les Pacers, mais les playoffs sont un autre monde, et avec le « Greek Freak », les joueurs de Doc Rivers semblent avoir les armes pour passer l’obstacle. On devrait voir les Bucks cibler Tyrese Haliburton, et les Pacers cibler Damian Lillard. Mais vu ce qu’ils ont montré sans leur leader grec, les Bucks doivent croiser la doigt pour le récupérer très, très vite…

CALENDRIER

Game 1 : à Milwaukee, dimanche 21 avril (01h00 dans la nuit de dimanche à lundi)

Game 2 : à Milwaukee, mardi 23 avril (02h30 dans la nuit de mardi à mercredi)

Game 3 : à Indiana, vendredi 26 avril (23h30)

Game 4 : à Indiana, dimanche 28 avril (01h00 dans la nuit de dimanche à lundi)

Game 5 : à Milwaukee, mardi 30 avril (à déterminer)*

Game 6 : à Indiana, jeudi 2 mai (à déterminer)*

Game 7 : à Milwaukee, samedi 4 mai (à déterminer)*

(* si besoin)