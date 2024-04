A New York, on n’est pas là pour calculer !

Alors que les Bucks et les Cavaliers sont accusés d’avoir tout fait pour ne pas finir 2e, et ainsi s’éviter une partie de tableau plus compliquée, les Knicks ont arraché cette même 2e place après prolongation ! C’était face aux Bulls, et les joueurs de New York savaient, avant la prolongation, qu’une défaite leur permettrait de finir 3e, et d’affronter les Pacers.

Mais chez les Knicks, on n’a pas cette mentalité de calculateurs… et on est prêt à défier le Heat ou les Sixers au premier tour ! « On s’en fiche de ce que font les autres » lâche Donte DiVincenzo. « On se concentre sur nous-mêmes. Peu importe ce qu’ils décident, c’est leur équipe, et le choix de leur franchise. Nous, on a décide de jouer. Tout le monde a joué le jeu, et on a gagné ».

Tom Thibodeau ne comprend pas qu’on puisse calculer…

Interrogé sur cette « stratégie », Tom Thibodeau n’a pas apprécié la question. « Vraiment ? J’insiste : le but, c’est de gagner ! De tout faire pour gagner. C’est le point essentiel. Quand vous avez des compétiteurs, peu importe votre place. Et j’ai des compétiteurs prêts à en découdre »

Pour Thibodeau, il est inconcevable de calculer, alors que sa formation signe son meilleur bilan depuis 2013 ! « Personnellement, je pense que tout a de l’importance. Depuis le début de la saison, on souhaite être à notre meilleur niveau sur la fin de saison. C’est ce que nous nous efforçons de faire. Tous les jours. »

Voilà pourquoi les Knicks ont joué les coups à fond, et sont allés arracher cette victoire d’un petit point. Et ils sont prêts à défier des Sixers, qui restent sur huit victoires d’affilée, ou le Heat, qui les avait éliminés en demi-finale de conférence la saison passée.