Le Top 10 de la nuit | Ousmane Dieng et Sidy Cissoko sortent la boîte à gifles !

Cocorico ! Si Victor Wembanyama n’était pas de la partie pour cette dernière folle soirée de saison régulière, deux autres Français ont profité de ce dimanche haut en couleurs pour se montrer et s’inviter dans le Top 10 de la nuit. Il s’agit de l’ailier du Thunder Ousmane Dieng et de l’arrière des Spurs Sidy Cissoko qu’on retrouve respectivement aux 9e et 8e places sur deux contres autoritaires avec la planche. A noter que Dieng dispute lundi soir le Game 3 de la finale de G-League.

Le Top 10 a également été ponctué par les deux envolées de Caleb Martin face aux Raptors aux 7e et 4e place, avec pour ce deuxième dunk un supplément « double feinte de papi » signé Tyler Herro sur Gary Trent Jr puis Javon Freeman-Liberty, mis dans le vent avant de voir le jumeau de Cody Martin claquer le cercle.

La première place revient en revanche à Myles Turner avec un bon vieux poster dunk sur le pauvre Bruno Fernando, symbole d’un match à sens unique remporté haut la main par Indiana, 157 à 115 !