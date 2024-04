Sidy Cissoko : « Soit tu apportes de l’énergie, soit tu vas rester sur le banc »

La saison de G-League terminée pour les Austin Spurs, Sidy Cissoko a repris place au bout du banc de San Antonio. L’occasion d’effectuer quelques apparitions face aux Nuggets et aux Pelicans, mais il ne s’agissait que de passages éclairs.

Et puis, cette nuit, à Memphis, le plus jeune joueur de l’effectif a eu droit à 21 minutes et il a signé son meilleur match de la saison : 10 points à 4/6 aux tirs, avec 3 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception. Ces 21 minutes, c’est autant que lors de ses quatre derniers matches cumulés entre 27 décembre et le 6 avril.

« Coach Pop dit toujours qu’il faut faire bonne impression dès la première fois : soit tu apportes de l’énergie, soit tu vas rester sur le banc » raconte le Français, qui s’est retrouvé sur le terrain dès le premier quart-temps. Les Spurs avaient pris le match par le mauvais bout avec 9 points inscrits en six minutes, et Gregg Popovich avait besoin d’une étincelle pour réveiller l’équipe. Elle viendra de son ailier, choisi au second tour de la Draft.

Quatre paniers, quatre dunks !

Parce qu’il avait loupé un lay-up face aux Nuggets, Sidy Cissoko avait prévenu que s’il en avait à nouveau l’occasion, il irait au dunk. C’est ce qu’il va faire sur un caviar de Zach Collins avec un beau « poster » à deux mains. Sur la possession suivante, il part de la ligne des 3-points, prend le rebond offensif et dunke dans la foulée.

« Il apporte quelque chose de nouveau sur le terrain », constate Victor Wembanyama. « L’énergie qu’il a, les choses qu’il fait. Il fait tout ce que l’on peut demander à un joueur qui ne joue pas beaucoup. »

L’ancien élément de la Team Ignite ajoutera deux nouveaux dunks, un avant la mi-temps sur une nouvelle passe de Zach Collins, puis à la fin du 3e sur un caviar de Julian Champagnie.

Comme Gregg Popovich a prévu de faire tourner ce soir face à OKC, Sidy Cissoko pourrait profiter à nouveau d’un temps de jeu conséquent. À condition d’apporter de l’énergie évidemment.