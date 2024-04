Playoffs et « play-in » | Le tableau de la conférence Ouest

Rideau sur la saison régulière dans une conférence Ouest historiquement dense : 11 équipes sur 15 terminent avec un bilan de 50% et plus. C’est du jamais-vu dans l’histoire de la NBA ! La dernière journée a essentiellement fait un heureux, Phoenix, qui arrache la 6e place. Vainqueurs à Minnesota, les Suns profitent de la défaite des Pelicans, largement battus par les Lakers. Hasard du calendrier, les Wolves affronteront les Suns au premier tour, et les Pelicans recevront à nouveau les Lakers lors du « play-in ».

Le vainqueur de ce barrage affrontera les Nuggets, puisque les champions en titre terminent 2e après leur victoire chez les Grizzlies. Pour les Warriors, 10e à l’Ouest, il faudra gagner deux barrages à l’extérieur pour espérer défier le Thunder au premier tour…

PLAYOFFS

OKC (1) – vainqueur du 3e match du « play-in »

Denver (2) – le vainqueur de New Orleans – LA Lakers

Minnesota (3) – Phoenix (6)

LA Clippers (4) – Dallas (5)

PLAY-IN

mardi 16 avril : New Orleans (7) – LA Lakers (8) // Sacramento (9) – Golden State (10)

vendredi 19 avril : New Orleans ou LA Lakers – Sacramento ou Golden State à 3h30 ou 4h00