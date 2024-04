Marcus Sasser ne doit pas chasser son naturel

Pas vraiment attendu cette saison, Marcus Sasser a pourtant réalisé un premier exercice intéressant dans le marasme des Pistons. Avec la fin de saison prématurée de Cade Cunningham, il a même le droit à une place dans le cinq majeur pour finir l’exercice.

Ce temps de jeu en augmentation n’a pas été forcément synonyme de succès car son mois de mars fut très moyen, entre maladresse et performances modestes. Pour une raison simple : il jouait à contre-emploi. Monty Williams a donc décidé, avant un déplacement à Brooklyn, de lui parler.

N’est pas Chris Paul qui veut

« Il ne pouvait pas jouer ce style de basket. Il était entre deux chaises : être Chris Paul et être lui-même », analyse le coach des Pistons. « J’ai coaché Paul et il n’est pas le joueur qu’est Sasser. Il devait jouer son jeu. »

Sur les quatre derniers matches, après cette discussion, Marcus Sasser tourne à 18 points de moyenne. Sur les seize matches précédents, il n’était qu’à 7.1 points et, avec 24 points face aux Mavericks, il a signé une des meilleures prestations de sa saison. Il y a donc eu un déclic.

« Cela donne confiance », explique le meneur de jeu, qui jouait devant son famille face à Dallas. « J’étais un peu dans le dur, dans mes pensées durant cette période. Le coach m’a pris dans un coin et dit qu’il assurait mes arrières, même si j’étais en difficulté, car il aurait pu s’éloigner de moi. Donc cela m’a donné beaucoup de confiance. »

Un scoreur avant tout

Il ne doit pas chasser son naturel. « Je suis un scoreur avant tout. J’essaie d’être agressif, d’aller au cercle, et tout ça va créer des actions pour moi et pour mes coéquipiers. Je dois avoir cet état d’esprit et ne pas être passif », annonce-t-il pour la suite.

Même s’il a parfois été perdu pour trouver sa place et son rôle, Marcus Sasser a néanmoins connu une première saison plus aboutie que prévu. Avec Cade Cunningham, Jaden Ivey, Killian Hayes et Monte Morris annoncés devant lui en début de saison, impossible d’imaginer qu’il jouerait finalement 70 matches avec 19 minutes de moyenne.

« Cette saison a accéléré sa progression. Il a commencé la saison en pensant faire la moitié du temps en G-League », constate Monty Williams. « On a perdu Morris pendant un moment, à cause des blessures, et lui était présent. Il a été pris par surprise et c’est bien pour lui. Cela va payer dans l’avenir. »