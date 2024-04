Victor Wembanyama et les Spurs dressent les Grizzlies

Le duel des « mal classés affaiblis » de l’Ouest tourne à l’avantage des Spurs dans le Tennessee, car ils ont tranquillement dominé les Grizzlies (102-87), derrière le nouveau match plein de Victor Wembanyama : 18 points, 7 rebonds, 7 contres et 6 passes !

Il a pourtant fallu un quart-temps à San Antonio pour rentrer dans sa rencontre. La faute à un 15-0 initié par Memphis, et Jordan Goodwin, ainsi que des secondes chances et une meilleure réussite au tir (25-16). Collectivement pas dedans, entre pertes de balle et 3-points ratés, les Spurs se reprennent quand ils trouvent enfin un peu d’adresse de loin, et qu’ils peuvent compter sur de bons passages de Blake Wesley, Justin Champagnie, Sandro Mamukelashvili et surtout Sidy Cissoko (49-48). Histoire de compenser la soirée discère de « Wemby » au scoring.

C’est finalement le troisième quart-temps qui voit les Grizzlies exploser et subir la loi de leurs adversaires. À commencer bien sûr par Victor Wembanyama, qui s’active en allant chercher ses points à mi-distance et près du cercle, alors que les Spurs infligent un 29-12 sur la période aux hommes de Taylor Jenkins, la finissant sur un 24-8. Le break est donc fait (77-61) et les joueurs de Gregg Popovich ont totalement fait déjouer Memphis, qui ne réussira pas à se reprendre derrière. « Wemby » se charge d’enfoncer le clou dans son registre habituel et Scotty Pippen Jr. ou Zavier Simpson soignent leurs stats, dans le vide (102-87).

À RETENIR

– Victor Wembanyama en deux temps. Après une première mi-temps discrète, Victor Wembanyama s’est repris après la pause et, comme par magie, les Spurs ont commencé à s’envoler au score et mettre un coup derrière la tête des Grizzlies. Hasard ou coïncidence, à chacun de se faire son propre avis là-dessus, mais toujours est-il que « Wemby » a bien rebondi d’une mi-temps à l’autre et sa présence a notamment aidé à mettre en échec l’attaque de Memphis, qui s’est empalée à plusieurs reprises sur lui et, plus globalement, sur la défense de San Antonio.

– Sidy Cissoko se montre (enfin). Auteur du meilleur match de sa jeune carrière, avec ses records de minutes (21), points (10), paniers (4), passes (2) ou encore contres (1), Sidy Cissoko a été précieux en sortie de banc pour les Spurs. Notamment lors de ce deuxième quart-temps où, avec Blake Wesley, il a contribué à remettre son équipe à l’endroit quand Victor Wembanyama n’était pas entré dans sa partie offensivement. Une belle perf’ pour l’ailier français, qui tentera de confirmer et faire autant, voire mieux, lors des trois derniers matchs de la saison.

– Première depuis… 2020. En battant les Grizzlies cette nuit, dans ce qui constitue leur 20e victoire de la saison, les Spurs ont signé leur premier succès contre cet adversaire depuis décembre 2020 ! À une époque où DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge et Dejounte Murray étaient tous encore là dans l’effectif. Cette fois-ci, c’est Victor Wembanyama qui mène la franchise texane et un gros coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps a en tout cas conduit San Antonio à la victoire, en limitant Memphis à 35% au shoot seulement.

