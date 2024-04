Puma ne manque jamais une occasion d’honorer la collection MB, dont la MB.01, sortie en décembre 2021, qui a été un franc succès. Ce pourrait à nouveau être le cas avec cette MB.01, toute première chaussure signature de LaMelo Ball, dotée d’un nouveau coloris « Inverse Toxic ».

Le coloris s’inspire donc de la MB.03 « Toxic » sortie en octobre dernier pour Halloween, avec donc les couleurs apparaissant de manière inversée.

Plus chère que la version MB.03

La tige ressort en vert fluo avec pour compléments des touches de rose et de violet. Le rose est également présent sur les lacets, les logos et inscriptions (comme le M.E.L.O. Au niveau du talon) et sur la semelle extérieure. Le violet apparaît sur le col et la semelle intermédiaire, tachetée de rose.

La MB.01 « Inverse Toxic » est chez Basket4Ballers au prix de 170 euros. La MB.03 « Toxic est quant à elle toujours disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Notre verdict de la MB.01 La MB.01 est plutôt surprenante dans le bon sens du terme. Le design est étonnant et se démarque de la concurrence au premier regard. Mais le modèle est au final assez performant, avec un vrai travail sur l’amorti et le confort sans négliger un aspect explosif. Le style plaira à certains, à d’autres pas du tout, et c’est peut-être ce que LaMelo Ball a voulu, avec un modèle à son image qu’il contribue maintenant à faire vivre en arborant un coloris différent à chaque match.

(Via NiceKicks)