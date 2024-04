Joueurs de la semaine | Neuf ans d’attente pour Kyrie Irving !

16 mars 2015. Il y a neuf ans, sous le maillot des Cavaliers, Kyrie Irving était élu « Joueur de la semaine » pour la conférence Est. Depuis cette date, il n’avait plus jamais été récompensé, et après neuf ans d’attente, le meneur des Mavericks est le « Player Of The Week » de la conférence Ouest.

La NBA l’a choisi pour succéder à Luka Doncic, avec ses 31.8 points, 5.3 rebonds et 3.0 passes de moyenne. Auteur de 48 points dimanche soir pour renverser les Rockets, Kyrie Irving est désigné pour la 5e fois en carrière.

À l’Est, la NBA a choisi Kristaps Porzingis pour ses 19.8 points, 10 rebonds et 3 contres par match. Dans le sillage de son Letton, les Celtics ont remporté quatre matches sur quatre, et c’est la 4e fois que Kristaps Porzingis remporte cette récompense. La dernière fois, c’était en janvier 2023 avec les Wizards.