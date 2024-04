Nicolas Batum, le soldat toujours utile aux Sixers

Sur le parquet des Raptors dimanche, les Sixers ont signé une petite prouesse : inscrire 135 points en étant privés de leurs deux meilleurs scoreurs, Joel Embiid et Tyrese Maxey. Pour compenser ces absences, Nick Nurse a pu compter sur les productions du trio Kelly Oubre Jr – Tobias Harris – Cam Payne, tous les trois à 20 points ou plus.

Ainsi qu’un 4e homme : Nicolas Batum. « Quand tu joues sans tes deux principaux attaquants, tu dois trouver des solutions. On a simplement essayé de faire circuler le ballon, de trouver des solutions différentes en attaque, et on y est parvenus », lâchait simplement le Français à l’issue de cette rencontre remportée à Toronto.

Posté dans l’un ou l’autre corner, il a largement bénéficié de cette circulation de balle pour s’offrir son record cette saison : 19 points à 7/8 aux tirs, dont 5/6 de loin, avec 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, sans perdre de ballon (28 d’évaluation) en sortie de banc.

« Il va faire du ‘catch and shoot’ quand il est ouvert, c’est un bon shooteur. Mais dans le vestiaire, il est très bon. Il a connu beaucoup de matchs, que ce soit en NBA ou au niveau international. C’est donc une bonne chose », appréciait Nick Nurse.

Augmenter son volume de tirs

Ce dernier, en parlant de cette rencontre au Canada, considérait que son joueur avait fait « deux très grosses interceptions à des moments clés », en faisant la bonne lecture du jeu. « C’est l’un de nos meilleurs défenseurs », définissait le coach, en ajoutant : « C’est bien de le voir tirer plus que deux ou trois fois par soir. J’aimerais qu’il prenne cinq tirs à 3-points par-ci par-là. »

Un quota dont il se rapproche en shootant à trois reprises chaque soir, avec surtout un excellent pourcentage de réussite : un peu moins de 42%, soit sa meilleure production en carrière dans ce domaine, pour moins de 6 points inscrits. Le profil de joueur qui pourrait avoir toute son importance en playoffs, surtout avec le retour de Joel Embiid, susceptible de libérer des espaces derrière l’arc pour son « compatriote ».

« Il est super. C’est clairement un joueur expérimenté, un super pro, et il est vraiment bon en défense. Je ne suis pas sûr que les gens le sachent ou lui donnent du crédit pour cela. On l’a mis (en défense) sur beaucoup de gars qui montaient en puissance en match, et il travaille vraiment dur », complimentait encore Nick Nurse.

Dans une interview, quelques jours plus tôt avec Sportskeeda, Nicolas Batum définissait son rôle de « glue guy » avec les Sixers avec la simplicité qu’on lui connaît : « C’est à peu près mon travail depuis dix ans. Je n’ai plus les mêmes jambes maintenant, mais j’essaie toujours de le faire. »

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 53 25 47.1 41.1 71.4 1.3 2.9 4.2 2.1 1.9 0.8 0.6 0.7 5.4 2023-24 * PHL 50 25 47.4 41.7 71.4 1.3 2.9 4.3 2.1 1.9 0.7 0.7 0.6 5.6 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1046 30 43.7 36.6 83.2 1.0 4.0 5.0 3.3 1.8 0.9 1.6 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.