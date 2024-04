Très chaud, Alex Caruso en a déchiré sa chaussure

Anthony Edwards a passé une sale soirée face aux Bulls. Le All-Star des Wolves a shooté à 0/5 à 3-pts, perdu 6 ballons et seulement marqué 19 points. La faute, en grande partie, à Alex Caruso, remarquable pour rester dans les pattes de l’arrière de Minnesota.

Au point, en deuxième période, de déchirer une de ses chaussures, des Kobe 4. « Il a été incroyable », déclare Billy Donovan. « Il a géré Edwards, a bien bougé ses pieds. Il a fait un remarquable travail, en explosant sa chaussure. Il a été dingue. »

Mais n’était-il pas bouillant après sa première période ? On peut se le dire puisqu’il a rejoint les vestiaires avec 15 points à 5/5 à 3-pts. En deuxième période, il shoote à 2/3 à 3-pts et termine donc avec 21 points (5 passes et 5 interceptions) à 7/8 derrière l’arc. Jamais il n’avait inscrit autant de paniers primés dans une rencontre.

Très adroit depuis quelques temps

Cela confirme son adresse actuelle puisque, depuis dix matches, l’ancien des Lakers est létal à 3-pts avec un superbe 55% de réussite.

« J’ai essayé de me concentrer pendant la pause du All-Star Game et, au moment de la reprise, de rester fidèle à mon travail. J’ai essayé d’être agressif », livre Alex Caruso. « Je pense que ça se voit sur ces derniers matches. Je shoote bien car je sais que je vais avoir les tirs et j’ai confiance dans le travail que j’ai accompli. »

Cette victoire face aux Wolves confirme qu’avec un Caruso de ce niveau, les Bulls peuvent espérer s’en sortir lors du « play-in ». « Je pense que, quand on est concentré, on peut battre n’importe qui », explique celui qui occupe, avec ses coéquipiers, la neuvième place de la conférence Est. « Il s’agit de jouer contre nous-mêmes. On ne doit pas se laisser abattre après une défaite contre Brooklyn ou Washington, on doit revenir et bien jouer. On joue pour aller en playoffs. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 65 28 46.5 39.5 76.1 0.9 2.9 3.8 3.3 2.6 1.6 1.4 1.0 10.0 Total 357 23 43.8 37.5 75.1 0.6 2.3 2.9 2.8 2.1 1.3 1.2 0.5 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.