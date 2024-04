Draymond Green est un véritable balancier. D’un côté, il est frustrant par ses excès, ses fautes techniques et ses expulsions, qui plombent parfois les Warriors et provoquent même les larmes de Stephen Curry. De l’autre, quand il est bien dans ses chaussures, c’est un formidable joueur et un élément capital de Golden State.

Sa prestation face aux Spurs est un exemple de plus. Il rend 24 centimètres à Victor Wembanyama mais l’intérieur a fait un travail formidable pour limiter le Français, et pour terminer avec 21 points, 11 passes, 6 rebonds et 6 interceptions.

Les fondamentaux d’un grand défenseur

La dernière action du match, où il bloque la star de San Antonio au rebond et obtient la faute, est un modèle pour les plus jeunes. « C’est un des fondamentaux, une action qu’on apprend à l’université. Je ne pense pas qu’un coach NBA enseigne cela », commente Curry.

Quelques instants avant, il avait arraché un rebond offensif pour servir Klay Thompson à 3-pts, qui donna cinq points d’avance aux Californiens. « Ce fut un chef-d’œuvre défensif », admire son coach Steve Kerr. « Le rebond offensif à la fin, pour Thompson, est sans doute l’action du match. Quand on regarde le match, on voit que Draymond est un génie défensif. »

L’intérieur des Warriors a contesté les shoots extérieurs de « Wemby » en dernier quart-temps et aussi volé un ballon important, à trois minutes de la fin, dans les mains du Français.

« Victor a terminé avec 32 points donc je ne peux pas vraiment m’envoyer des fleurs. C’est un talent très, très, très unique », explique le quadruple champion NBA, après la victoire des Warriors. « Je l’ai dit à mes coéquipiers : j’ai de la chance de jouer contre lui en ce moment, car eux vont avoir à le gérer plus tard et je ne serai plus dans la ligue. Donc tant mieux pour moi. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 48 27 48.5 37.7 75.4 1.4 5.9 7.3 5.9 3.0 0.8 2.4 0.8 8.6 Total 806 29 45.1 31.8 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.