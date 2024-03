Reverra-t-on Lauri Markkanen cette saison ?

À deux semaines de la fin de la saison régulière, il y a fort à parier pour que l’on ne revoit pas Lauri Markkanen avec le Jazz en 2023/24, puisque la franchise a annoncé qu’il serait réévalué dans… deux semaines, après avoir aggravé face aux Spurs, mercredi, une blessure à l’épaule droite qui l’avait déjà handicapé une bonne partie du mois de mars.

Comme Utah n’a désormais plus rien à jouer collectivement (12e à l’Ouest et éliminé de la course au play-in), il n’y aurait aucun intérêt à refaire jouer le Finlandais avant la saison prochaine. De quoi permettre à des Taylor Hendricks, Brice Sensabaugh, Luka Samanic ou Micah Potter de se montrer lors des huit derniers matchs.

All-Star il y a un an et Most Improved Player en titre, Lauri Markkanen est resté solide statistiquement (23.2 points et 8.2 rebonds de moyenne, à 48% au tir, 40% à 3-points et 90% aux lancers) cette année, mais il manque encore de soutien dans son équipe pour passer un cap collectivement. Free agent à l’été 2025, il peut désormais se tourner vers cet exercice 2024/25 charnière pour la suite de sa carrière.

Avant cela, on devrait cependant voir l’ailier-fort de bientôt 27 ans à Valence cet été, pour le TQO (2-7 juillet), afin d’aider la Finlande à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024 contre l’Espagne, l’Angola, le Liban, les Bahamas et la Pologne.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.