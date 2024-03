Pourquoi LeBron James est à fond derrière la petite fac de Duquesne

Ceux qui suivent LeBron James sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur X (ex-Twitter), ont sans doute remarqué que la star des Lakers s’enflammait pour Duquesne, une petite université de Pittsburgh. Qualifiés pour la March Madness pour la première fois depuis 1977, les Dukes ont décroché leur billet après avoir remporté le tournoi de la conférence Atlantic-10, et LeBron James ne cesse de les féliciter et les encourager.

Et ça marche puisque Duquesne a créé la surprise au premier tour en dominant Brigham Young. C’était leur première victoire dans le tournoi NCAA depuis 55 ans ! Ce soir, les Dukes seront encore dans la peau des outsiders face à Illinois, tête de série numéro 3 de la partie de tableau Est.

Aux racines du phénomène LeBron

Mais pourquoi LeBron James soutient tellement cette université ? La raison est à trouver sur le banc de touche puisqu’on y croise Keith Dambrot et Dru Joyce III. Le premier est l’ancien entraîneur de St. Vincent-St. Mary High School, et il a eu deux dans LeBron James sous ses ordres, avant de rejoindre l’université d’Akron. Le second est plus connu du grand public, et c’est un ami très proche et ancien coéquipier du « King ».

« Cela montre à quel point il s’intéresse à nous », a réagi Keith Dambrot. « Quand une superstar comme lui vous appelle après un match, ça veut dire quelque chose, non ? » Et LeBron James ne s’est pas contenté d’appeler son ancien entraîneur puisque le Los ANgeles Times rapporte qu’il a fait envoyer un exemplaire de son dernier modèle de chaussures à chacun des joueurs de l’effectif ! La preuve dans la vidéo ci-dessous.

« Je suis simplement reconnaissant d’avoir une telle relation avec lui », a reconnu Keith Dambrot. « C’est compliqué de dire une chose pareille, mais ça en dit long : c’est un meilleur être humain que basketteur. Il fait beaucoup pour notre communauté ».

Un coach viré pour racisme

Si Keith Dambrot apprécie ce soutien, c’est parce que ce dernier avait été impliqué dans un scandale lors de sa deuxième saison à Central Michigan. Lors d’un speech à son groupe en 1993, il avait employé le mot « nig**r ». Pour sa défense, il avait expliqué qu’il l’avait employé après avoir demandé la permission à ses joueurs, et que c’était une blague. Un argument qui n’avait pas tenu, et il avait été viré dans la foulée.

Après une longue traversée du désert, il avait décidé de repartir de zéro en s’occupant des plus jeunes à Akron, et c’est là qu’il avait croisé la route de LeBron James alors que ce dernier n’avait que 13 ans…

C’est en connaissance de cause, et après avoir discuté avec Keith Dambrot, que LeBron James et ses potes avaient décidé de le rejoindre au lycée St. Vincent-St. Mary.

Depuis, Keith Dambrot a remonté la pente, et il a coaché pendant 13 ans la fac’ d’Akron, avec trois qualifications à la March Madness. Puis en 2017, départ pour Duquesne, où son père avait joué dans les années 50. Cette qualification sera d’ailleurs son dernier fait d’armes puisqu’à 65 ans, il a annoncé en début de semaine qu’il quitterait son poste à la fin de la saison pour rester auprès de son épouse, atteinte d’un cancer.