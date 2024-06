Belle consécration pour le shop français Basket4Ballers, qui fête ses 15 ans d’activité de la plus belle des manières avec cette collaboration inédite avec Puma pour la sortie d’une chaussure estampillée « B4B » ! C’est la récente « All-Pro Nitro » qui a été choisie pour ce partenariat, avec cette version « double-face » entre bleu-violet et rose rouge de chaque côté de chaque chaussure.

Pour la petite histoire, le coloris a été baptisé « Joker » en hommage à la grand-mère du fondateur de Basket4Ballers, Gilles Bollinger, qui l’avait soutenu en 2009 en plaçant 3 000 euros de ses économies pour lui permettre de débuter cette folle aventure. Un coup de pouce inestimable honoré aujourd’hui à sa juste valeur.

La Puma All-Pro Nitro « Joker » est disponible sur Basket4Ballers depuis aujourd’hui au prix de 140 euros. La paire sera fournie avec deux autres paires de lacets rouges et bleus, La collaboration comprend également un tee-shirt « PUMA x b4b » à 45€.

NOTRE VERDICT

Puma a mis le paquet sur le basket ces dernières années et a vu ses efforts être récompensés, notamment par le succès de la ligne signature de LaMelo Ball, mais aussi par son engagement pour mettre en valeur le basket féminin et la WNBA avec Breanna Stewart.

Cette troisième version autour du thème Nitro vient ainsi confirmer le retour en force de l’équipementier allemand avec un modèle susceptible de plaire à une large cible et Scoot Henderson comme tête de gondole.

Un peu comme pour le rookie des Blazers, on ne sait pas encore à quel niveau cette All-Pro Nitro marquera l’histoire de sa génération, mais il y a de quoi en attendre beaucoup de bonnes choses, notamment avec un gros soin apporté à l’amorti. Pour cette All-Pro Nitro, c’est une mousse Nitro SQD (pour « Squared »), déjà utilisée sur des modèles destinés au handball, qui est présente. Sa particularité réside notamment dans sa mousse Nitro à double densité, mais les atouts restent les mêmes, avec peut-être un plus de confort au niveau de l’aponévrose. La semelle intermédiaire reste imposante et conforte la bonne sensation globale.

Note : 16,8/20