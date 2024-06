De très bonnes nouvelles de Bismack Biyombo

C’est sur les réseaux sociaux que Bismack Biyombo a donné des nouvelles de sa santé puisqu’il y avait beaucoup d’inquiétude après l’avoir vu s’évanouir lors d’un temps-mort, puis quitter le terrain. L’intérieur du Thunder a passé toute une batterie de tests, et au final, il s’agissait juste d’une déshydratation. Preuve que c’était un malaise bénin, le staff médical l’a autorisé à s’entraîner, et il sera en tenue ce soir pour la réception du Heat.

« Il n’y a aucune inquiétude à avoir » explique-t-il. « Je vais bien, j’ai prévu de jouer vendredi, et ce sera du plaisir. Je suis simplement reconnaissant que tout aille bien. »

Bismack Biyombo a expliqué que, depuis 15 ans, il est un adepte du jeûne intermittent, sans boire, ni manger, et que c’était la première fois qu’il en subissait des conséquences.

Au passage, il a remercié tous ceux qui se sont enquis de sa santé ces dernières heures. « Mon cœur est submergé par le nombre de personnes et l’attention dont vous avez fait preuve. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de ceux qui ont pris le temps de me tendre la main et je vous donne rendez-vous vendredi sur le terrain. »

Bismack Biyombo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 63 23 46.4 0.0 48.3 1.8 4.1 5.8 0.4 2.3 0.3 1.1 1.8 5.2 2012-13 CHA 80 27 45.1 0.0 52.1 2.4 4.9 7.3 0.4 2.4 0.4 1.0 1.8 4.8 2013-14 CHA 77 14 61.1 0.0 51.7 1.4 3.4 4.8 0.1 1.6 0.1 0.5 1.1 2.9 2014-15 CHA 64 19 54.3 0.0 58.3 2.5 3.9 6.4 0.3 2.2 0.3 0.8 1.6 4.8 2015-16 TOR 82 22 54.2 0.0 62.8 2.2 5.8 8.0 0.4 2.7 0.2 0.9 1.6 5.5 2016-17 ORL 81 22 52.8 0.0 53.4 1.9 5.1 7.0 0.9 2.5 0.3 1.2 1.1 6.0 2017-18 ORL 82 18 52.0 0.0 65.0 1.8 4.0 5.7 0.8 1.9 0.3 1.0 1.2 5.7 2018-19 CHA 54 15 57.1 0.0 63.7 1.5 3.1 4.6 0.6 1.9 0.2 0.6 0.8 4.4 2019-20 CHA 53 19 54.3 0.0 60.3 2.3 3.6 5.8 0.9 2.2 0.2 0.9 0.9 7.4 2020-21 CHA 66 20 58.7 0.0 44.8 2.1 3.2 5.3 1.2 2.1 0.3 1.1 1.1 5.0 2021-22 PHX 36 14 59.3 0.0 53.5 1.8 2.9 4.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.7 5.8 2022-23 PHX 61 14 57.8 0.0 35.7 1.5 2.8 4.3 0.9 1.9 0.3 0.8 1.4 4.3 2023-24 * All Teams 40 20 56.5 0.0 48.1 1.6 3.7 5.2 1.3 2.2 0.3 1.1 0.9 4.4 2023-24 * MEM 30 24 56.3 0.0 47.8 1.9 4.5 6.4 1.7 2.7 0.3 1.3 1.1 5.2 2023-24 * OKC 10 7 58.3 0.0 50.0 0.5 1.3 1.8 0.2 0.7 0.1 0.4 0.3 1.8 Total 839 20 53.5 0.0 55.3 1.9 4.0 5.9 0.7 2.2 0.3 0.9 1.3 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.