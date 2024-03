Record de franchise pour Grayson Allen, le shooteur fou des Suns

« Je ne savais pas que c’était un record, je savais quand même que j’en avais rentré un paquet », lâche Grayson Allen dans un grand sourire. Cette nuit face aux Raptors, le shooteur des Suns a explosé les compteurs dès le premier quart-temps.

La stratégie défensive des Canadiens était claire : prendre à deux le joueur adverse servi au poste. Grayson Allen a ainsi profité de bonnes séquences de circulation chez les Suns, initiée par l’attention générée à proximité du cercle par Kevin Durant ou Jusuf Nurkic.

Résultat : après avoir manqué la cible une première fois, le shooteur a profité d’une majorité de positions très ouvertes pour aligner… sept tentatives de suite. Soit un nouveau record de franchise. « J’ai joué tout le premier quart-temps, j’étais essoufflé. C’est génial, on a une équipe superbe. Les gars me cherchent, Nurk pose les écrans loin du ballon, ils font du bon boulot pour me trouver quand je suis chaud », remercie le joueur de 28 ans.

Pas loin du record NBA de Klay Thompson

Celui-ci s’est rapproché du record absolu de Klay Thompson en la matière. Le shooteur des Warriors avait claqué neuf paniers primés dans un même quart-temps, un soir de 2015 face aux Kings (9/9 !). « C’est positif d’obtenir de bons tirs, un mix entre des tirs en rythme et des tirs rapides », ajoute Grayson Allen, dont les 21 points dans le premier quart-temps ont parfaitement lancé son équipe (39-25).

« Il connaît son rôle dans notre système, c’est un super shooteur. Tout le monde savait que c’était un bon joueur quand il est arrivé, mais c’est un super joueur. Il joue de façon phénoménale pour nous », félicite Frank Vogel. Kevin Durant parle, lui, d’un « shooteur incroyable qui joue avec beaucoup de confiance. Avant ces deux (derniers) matchs, il n’obtenait pas beaucoup de tirs. » Or selon lui, les Suns ont « besoin le plus possible de cette agression ».

Une réaction après un coup de mou

Son shooteur, qui n’est pas le plus régulier ces dernières semaines, restait sur trois mauvais matchs entre fin février et début mars à 5 points de moyenne, pour 18% de réussite derrière l’arc.

Il avait réagi cette semaine face aux Nuggets avec 28 points sur la base d’un 8/12 à 3-points. En combinant avec son 8/14 de cette nuit, pour 26 points (tous inscrits en première période, un record en carrière), Grayson Allen devient le joueur des Suns avec le plus grand nombre de paniers primés sur deux matchs de suite.

Autant de performances qui lui permettent de rester au sommet des joueurs les plus adroits de la ligue cette saison, avec 47.5% de réussite à 3-points. Là encore, un record de carrière, et de très loin.

Grayson Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 UTH 38 11 37.6 32.3 75.0 0.1 0.5 0.6 0.7 1.2 0.2 0.9 0.2 5.6 2019-20 MEM 38 19 46.6 40.4 86.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.4 0.3 0.9 0.1 8.7 2020-21 MEM 50 25 41.8 39.1 86.8 0.4 2.8 3.2 2.2 1.4 0.9 1.0 0.2 10.6 2021-22 MIL 66 27 44.8 40.9 86.5 0.5 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 0.7 0.3 11.1 2022-23 MIL 72 27 44.0 39.9 90.5 0.9 2.4 3.3 2.3 1.6 0.9 1.0 0.2 10.4 2023-24 PHX 56 33 49.5 47.1 89.0 0.6 3.3 3.9 3.1 2.2 0.9 1.3 0.6 12.9 Total 320 25 44.7 41.0 86.7 0.5 2.5 3.0 1.9 1.6 0.7 0.9 0.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.