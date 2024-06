La WNBA dévoile l’affiche de son deuxième « Canada Game »

Un an après la première édition du « WNBA Canada Game » à Toronto, pour une rencontre entre le Minnesota Lynx et le Chicago Sky qui avait rencontré un grand succès, la petite soeur de la NBA et le Canada vont réitérer l’expérience. Le 5 mai prochain aura lieu un nouveau match de présaison organisé sur le sol canadien.

Cette fois, c’est au Rogers Palace d’Edmonton (Alberta) que la rencontre entre les Los Angeles Sparks et le Seattle Storm sera organisée. Même si les deux équipes n’ont pas participé aux playoffs 2023, ce sera tout de même l’occasion pour le public canadien d’apprécier le talent d’une Jewell Loyd, meilleure scoreuse en titre et MVP du dernier All-Star Game côté Seattle Storm, ou de la Canadienne Kia Nurse, récemment signée par les Sparks.

C’est en tout cas un rapprochement de plus entre la WNBA et le Canada, où des possibilités d’expansion seraient plus que jamais à l’étude, et cette rencontre ravit Magic Johnson, co-propriétaire des Sparks.

« L’une des plus grandes basketteuses canadiennes, Kia Nurse, revient jouer devant ses fans canadiens » souligne Magic. « Présenter certains des meilleurs talents de la ligue au Canada est une excellente occasion de continuer à fidéliser les fans de la WNBA en dehors des États-Unis. Le match de l’année dernière s’est joué à guichets fermés et je n’en attends pas moins pour ce match entre les Sparks et le Storm ! »