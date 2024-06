Bientôt une franchise WNBA à Toronto ?

« L’organisation d’un match de présaison de WNBA au Canada est une étape importante pour la croissance mondiale de la ligue » déclarait Cathy Engelbert, patronne de la WNBA, en janvier. « Nous sommes impatients de profiter de l’élan et de l’enthousiasme suscités par la WNBA au Canada grâce à ce match historique ».

Pour la première fois de son histoire, la WNBA s’est donc déplacée au Canada. En effet, le Minnesota Lynx et le Chicago Sky se sont affrontées samedi dans une Scotiabank Arena de Toronto à guichets fermés. À l’ouverture de la billetterie en mars dernier, quasiment toutes les places (19 800) se sont vendues en quelques minutes.

Une telle affluence à un match de WNBA n’est pas commun. Pour donner une idée, le Seattle Storm, qui avait la meilleure affluence de la ligue la saison dernière, comptait en moyenne 10 631 spectateurs par match.

C’est la troisième fois de son histoire que la WNBA s’exporte à l’étranger pour une rencontre de présaison, après Mexico (2004) et Manchester (2011).

« L’énergie était incroyable. Lorsque nous sommes entrés sur le parquet, les sièges étaient remplis et les gens applaudissaient déjà. J’ai été époustouflé » a déclaré James Wade, le coach du Sky. « J’ai vu tellement de maillots des Maple Leafs, des maillots de baseball et je me suis dit que la WNBA méritait ça aussi ».

Une franchise à Toronto ?

La WNBA, qui va célébrer sa 27e saison d’existence, a suscité beaucoup d’intérêt au Canada récemment, où l’audience moyenne de la saison régulière a augmenté de 95% au cours des trois dernières années. De plus, les ventes de produits dérivés et l’engagement sur les réseaux sociaux ont aussi franchi un nouveau cap.

Cathy Engelbert a ainsi déclaré que la WNBA avait commencé à étudier une centaine de villes à travers le Canada et les États-Unis depuis 18 mois en vue d’une expansion de la ligue. Elle a ajouté que Toronto a en effet présenté de très bons résultats et figurait sur une « short list » de 10 villes retenues.

Pour rappel, la dernière fois qu’une nouvelle franchise a rejoint la WNBA, c’était en 2008 avec l’Atlanta Dream. Par ailleurs, la patronne de la WNBA souhaite clairement ajouter d’autres franchises, potentiellement deux, d’ici le début de la saison 2025.

« Toronto est très haut sur la liste » a assuré Cathy Engelbert. « Nous continuerons à travailler sur cette question tout au long de la saison et nous espérons avoir quelque chose à annoncer plus tard. Alors que nous nous engageons dans cette transformation, et que c’est déjà bien avancé, je pense que le temps de l’expansion est mûr ».