Jayson Tatum et la toujours délicate question du « money-time »

Alors qu’ils menaient de 22 points (93-71) à 9 minutes de la fin, les Celtics viennent de perdre l’avantage sur une claquette de Dean Wade (104-105). Leur série de 11 succès consécutifs est en grand danger, mais il reste tout de même encore 19.1 secondes à l’horloge. Largement le temps pour Boston d’éviter le hold-up des Cavs.

Fidèle à sa philosophie de responsabilisation des joueurs, Joe Mazzulla n’appelle pas de temps-mort et laisse Jayson Tatum récupérer le duel favorable face à Darius Garland. De nombreux dribbles plus tard, l’ailier finit par déclencher un tir à mi-distance particulièrement compliqué. Et s’il pensera d’abord obtenir la faute, ce ne sera finalement pas le cas, après analyse du ralenti. Résultat : un entre-deux au milieu du terrain, et plus assez de temps à l’horloge (0.7 seconde) pour appeler un temps-mort et arracher la victoire.

Mieux gérer l’horloge pour se laisser un matelas

« On doit jouer plus vite dans ces situations » admettait Joe Mazzulla. « J’ai pensé que D-White nous avait donné le duel qu’on voulait. Il faut juste qu’on joue un peu plus vite. À -1, on essaie d’obtenir quelques possessions supplémentaires. On doit juste mettre en place les choses plus rapidement, aller plus vite, et prolonger le match. »

Même si Boston domine la saison régulière, ce revers a crispé les fans (certes exigeants) des Celtics, agacés par les choix de Jayson Tatum lorsque le « money-time » arrive.

En bon fan de Kobe Bryant, l’ailier adore inscrire le tir important. Celui qui tue. De préférence au buzzer ou à la limite de celui-ci. Mais dans ces situations, ce n’est pas vraiment le meilleur choix, comme cette faute finalement annulée de Darius Garland l’illustre. Mieux vaut en effet se laisser un matelas de quelques secondes.

« Évidemment, je sais combien de temps il reste à l’horloge et j’aurais sans doute dû aller un peu plus vite, au cas où une merde du genre arrive » regrettait l’intéressé, dont la gestion de l’horloge lors de ces situations avait déjà été interrogée ces dernières saisons. « On aurait alors pu avoir un peu plus de temps, ou une autre chance. »

C’est en tout cas un axe de travail en vue des playoffs pour Boston (48 victoires – 13 défaites) et Jayson Tatum, dont l’attrait pour les fadeaways dans le « clutch » a fait l’objet d’un montage peu avantageux sur Reddit.

Trop fan de Kobe Bryant ?

Et en effet, quand on se penche sur les statistiques dans l’ultra money-time, c’est-à-dire les deux dernières minutes, quand l’écart est de cinq points ou moins, sur les trois dernières saisons, les chiffres ne sont pas très flatteurs pour Jayson Tatum. Si on utilise le TS%, qui prend en compte la valeur du 3-points et les lancers-francs obtenus, il se classe ainsi parmi les joueurs les moins efficaces, lors de chacune des trois dernières saisons.

Cette saison, il n’a ainsi converti que 9 de ses 26 tirs dans les deux dernières minutes des matchs serrés, soit 34.6% de réussite. C’est un peu moins bien que l’an passé (35.6% à 16/45) mais un peu mieux qu’il y a deux ans (33.3% à 14/42). Mais ces pourcentages sont parmi les plus faibles, parmi les joueurs qui ont souvent les derniers tirs.

À sa décharge, on peut toutefois noter qu’il trouve mieux ses coéquipiers dans ces situations cette année (9 passes décisives pour 3 pertes de balle) par rapport à l’année dernière (5 passes pour 10 pertes de balle). Néanmoins, son efficacité au tir dans ces fins de match au couteau reste clairement un axe de progression.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.