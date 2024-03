Les Celtics marchent sur la NBA !

Il fallait se pincer pour y croire… Dans le deuxième quart-temps de la rencontre face aux Warriors, les Celtics menaient déjà de 40 points (74-34). De quoi imaginer une fessée record, surtout quand on a découvert que Steve Kerr avait décidé de se passer de Stephen Curry après la pause. À l’arrivée, Boston s’impose de 52 points (140-88), et c’est leur 3e victoire de la saison par 50 points et plus. C’est du jamais vu dans l’histoire de la NBA !

Jamais vu, non plus, cet écart moyen de 22 points sur leurs onze derniers matches. Jamais une équipe n’a dominé la NBA comme les Celtics le font depuis fin janvier. Sur les six dernières victoires, l’écart moyen atteint même les 30 points, et là encore, c’est un record absolu sur une telle période. C’est mieux que les Lakers de 1972/73.

« C’est une super sensation, mais en même temps, il faut toujours faire preuve d’humilité », rappelle Jaylen Brown. « Nous ne prenons rien pour acquis. On ne vient pas pour faire n’importe quoi et c’est comme ça que nous montrons notre respect pour le jeu. On ne s’occupe que de nous. Nous avons beaucoup de respect pour les Warriors, mais nous pensons que notre heure est venue ».

En face, les Warriors étaient à bout de souffle après huit victoires à l’extérieur, et un problème d’avion entre les rencontres face aux Knicks et aux Raptors. Mais il ne faut pas oublier non plus que les Celtics ont toujours en travers de la gorge cette défaite en finale NBA en 2022. Cette victoire de 52 points est aussi un moyen d’envoyer un message et d’affirmer leur domination sur la ligue cette saison.

Jaylen Brown piqué au vif par un « manque de respect »

Pour Jaylen Brown, en particulier, c’était aussi un moyen de les punir pour « leur manque de respect ». La défense des Warriors avait décidé de faire l’impasse sur lui au large. Il s’est vengé avec 19 points dans le 1er quart-temps et trois paniers à 3-points de suite en 40 secondes !

« Il n’y avait rien personnel, mais c’était un peu irrespectueux », souligne-t-il. « Mais c’est comme ça…. C’est la première fois que cela m’arrive, et honnêtement, j’ai été un peu surpris. Il a fallu un peu d’adaptation et je pense que nous avons profité de ce choix pour en tirer le meilleur parti. J’ai fait ce que je sais faire de mieux, et mes coéquipiers m’ont donné les moyens d’agir. Ils m’ont dit : ‘On se fiche de savoir si tu vas mettre tous tes tirs’. »

Pour Stephen Curry, ménagé après une première mi-temps ratée, les Celtics sont sûrs de leur basket, et ça fait la différence. Comme chez les Warriors au milieu des années 2010…

« Dans leur façon de jouer, ils semblent très sûrs d’eux et de leur identité », note-t-il. « Il faut leur accorder du crédit. Ils nous ont mis la pâtée dès le début, et ça s’est transformé en débâcle complète pour nous. »