+52 : les Celtics humilient les Warriors !

Cela devait être une des affiches du week-end en NBA entre le leader incontesté de la ligue cette saison, et l’équipe la plus victorieuse de NBA en février. Mais le match a duré six minutes, montre en main. La première moitié du quart-temps inaugural est un festival offensif, entre deux équipes en jambes et un panneau de score déjà en coup de chaud après quatre minutes : 17-16 pour les Celtics.

Les Warriors et Draymond Green mettent au défi Jaylen Brown de sanctionner par le shoot, en particulier derrière l’arc. Un mauvais, très mauvais choix. L’ailier All-Star monte vite en température (5/9 à 3-points dans le premier acte). Et alors que les deux équipes sont à égalité à 21 partout après six minutes, Boston passe la surmultiplié pour une leçon de domination rare. Tout réussit aux joueurs de Joe Mazzulla, qui récitent leurs gammes sur le bout des doigts quand Golden State sombre totalement, à l’image d’un Steph Curry étouffé (0/9 de loin !). Les locaux signent un 23-1 durant la deuxième moitié du premier quart temps.

Pour son 26e anniversaire, Jayson Tatum reçoit comme cadeau de ses coéquipiers le droit de limiter les efforts dans le premier quart-temps, pour mieux se réserver dans le deuxième. Il fait tous les bons choix, alternant entre agressivité vers le cercle et réussite insolente de loin. À lui seul, il inscrit plus de points sur la période que tous les Warriors réunis.

L’impression visuelle est hallucinante, le score tout autant : 82-38 à la mi-temps. Steve Kerr se passe de Curry, Thompson, Green et Kuminga toute la deuxième période, Joe Mazzulla arrête les frais cinq minutes plus tard pour son cinq de départ irrésistible. Ce, sans que l’écart ne s’en ressente, 140-88 score final et un onzième succès de rang pour Boston.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston incandescent dans le premier quart-temps. Avec un 10/16 au tir à 3-points, les Celtics se sont offert un record de tirs primés en un seul quart-temps de l’histoire de la franchise. Face à l’attaque des C’s tout en rythme et en confiance, les Warriors ont semblé terriblement peu inspirés. 13 passes décisives pour aucune balle perdue dans les 12 premières minutes, du jamais vu en un quart-temps en vingt saisons pour Boston !

– Klay Thompson de retour à l’infirmerie ? De nouveau dans le cinq de départ en l’absence de Brandin Podziemski, le shooteur des Warriors n’a rien pu faire pour empêcher la déroute des siens. Il n’a surtout pas pris part à la deuxième période, touché à l’adducteur, et n’était pas non plus présent sur le banc de Golden State. Blessure diplomatique face au scénario à sens unique, ou réelle inquiétude dans la Baie ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.