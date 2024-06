Malgré leur record de défaites, les Wizards assurent qu’ils jouent mieux

Lorsque Kyle Kuzma convertit son « floater » au milieu du second quart-temps, le public de la Capital One Arena se demande peut-être ce qui peut arriver à ses Wizards. Car l’ailier-fort vient d’offrir 21 points d’avance à son équipe face au Magic. Mais évidemment, les choses ne vont pas se passer comme espéré.

Les locaux vont subir un sévère retour de bâton de la part de Franz Wagner (28 points), Paolo Banchero (25) et des Floridiens pour finir par s’incliner de 10 unités après avoir encaissé 66 points en seconde période… « Ils ont augmenté leur intensité physique, mais j’ai aimé la façon dont on a répondu », cherche malgré tout à positiver Brian Keefe. Ce comeback subi, face à l’une des équipes les plus en forme de l’Est, a ouvert des pistes de réflexion à Kyle Kuzma (25 points).

« Quand tu défends, tu as une chance de gagner des matches. Ils ne gagnaient pas de matchs pendant quelques années, et ils ont commencé à défendre et à gagner des matchs. Comment s’y prendre ? Il faut vouloir défendre et le faire collectivement. C’est ce qu’on doit apprendre et c’est ce qu’on doit faire si nous ne voulons pas être ce type d’équipe », réclame l’intérieur, dont l’équipe dispose de la pire défense de la ligue avec 120 points encaissés sur 100 possessions. Une tendance qui s’aggrave depuis le All-Star Game.

Tyus Jones réclame plus d’envie

En attendant de retrouver un semblant d’envie de ce côté du terrain, les défaites s’accumulent : 16 revers de suite, un record de franchise égalé. Cette spirale négative, à quel point pèse-t-elle sur le moral des troupes ? « Je n’ai pas du tout abordé cette question (dans le vestiaire) », rétorque le coach intérimaire.

Tyus Jones assure, lui, que le sujet a été évoqué. « Que ce soit 6 ou 16 matches, on ne veut pas en perdre plusieurs d’affilée, jamais. Quel qu’en soit le nombre. À ce stade, on doit davantage jouer comme si nous étions dos au mur. On doit en vouloir davantage, on n’en veut pas assez pour l’instant. On doit tout faire pour gagner, et ce n’est pas l’attitude qu’on a en ce moment », regrette le meneur.

Malgré la position de son équipe, dont le seul enjeu d’ici la fin de saison sera d’éviter, ou pas, le titre de pire équipe de la ligue, qu’elle dispute avec les Pistons, le successeur de Wes Unseld Jr. dit disposer d’un « groupe de compétiteurs qui veut gagner chaque match. Ce groupe se rapproche, on joue mieux. On doit simplement tout mettre en œuvre pendant 48 minutes. Ces gars apprennent match après match. C’est un groupe impliqué, ils sont impliqués les uns envers les autres. »

Un engagement pour l’heure largement insuffisant alors que les Wizards ont une occasion en or de briser leur série, vendredi prochain, avec la réception des Hornets.