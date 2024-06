Une bannière à Cleveland en hommage à Nick Gilbert

Avec son noeud papillon et son sourire, Nick Gilbert était devenu le porte-bonheur des Cavaliers de son père, Dan Gilbert, lors de la « lottery » de la Draft. En 2011 et 2013, c’est ainsi lui qui représentait l’équipe quand elle a obtenu à chaque fois le premier choix, afin de sélectionner Kyrie Irving et Anthony Bennett dans la foulée.

En 2018 et 2019, il avait eu moins de chance, les Cavs obtenant les 8e (Collin Sexton) et 5e choix (Darius Garland).

Mais la présence de Nick Gilbert avait permis de mettre en lumière la neurofibromatose, une maladie génétique qui provoque le développement de tumeurs dans le système nerveux, y compris le cerveau et la moelle épinière. Atteint de ce mal, le fils du propriétaire des Cavaliers est décédé en mai 2023, à l’âge de 26 ans.

Depuis, Dan Gilbert a créé une fondation afin de développer la recherche contre cette maladie. Hier, lors de la rencontre face aux Knicks, les Cavaliers ont également dévoilé une bannière en hommage à Nick Gilbert.

« Cela signifie beaucoup », a déclaré Grant, le frère de Nick Gilbert, sur cette bannière qui affiche un noeud papillon. « C’est très spécial pour ma famille. Mais pas seulement ma famille, pour tous ceux qui connaissaient Nick. Je pense qu’il est important pour nous de venir au FieldHouse, de voir cette bannière et de comprendre qu’il est avec nous. Mais aussi pour tout le monde de comprendre les contributions qu’il a apportées à l’organisation et à la communauté. Et le simple fait d’être là et d’être un fan inébranlable. Son esprit nous a vraiment poussés à traverser les moments difficiles. Il est donc avec nous, c’est certain ».