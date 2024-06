Avec ses 40 000 points, LeBron James marque encore l’histoire !

Comme il n’avait besoin que de neuf points, le doute n’était pas vraiment permis : LeBron James allait devenir le premier joueur de l’histoire à inscrire 40 000 points en carrière (saison régulière) face aux Nuggets. Il restait seulement à répondre à deux questions : quand et comment ?

Ce fut en début de deuxième quart-temps, avec une pénétration et un layup main gauche face à Michael Porter Jr. Comme il a terminé avec 26 points dans la défaite des siens, il affiche donc désormais 40 017 points.

« Le plus important pour moi, c’est toujours la victoire. Je déteste que ce soit arrivé pendant une défaite. Donc j’ai un sentiment mitigé même si j’ai apprécié chaque moment sur le parquet », commente LeBron James. « Je lui ai dit dans le vestiaire qu’il faut peut-être qu’il arrête de battre des records car on perd à chaque fois. Il m’a dit la même chose », s’amuse Anthony Davis, en référence à la défaite face au Thunder lorsque LeBron James a dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire en février 2023.

« Il faut en profiter pendant qu’il est là »

Durant le temps-mort qui a suivi, balle en main, LeBron James a été évidemment ovationné par le public de la Crypto.com Arena. Pour le symbole, la star des Lakers atteint cette barre le jour anniversaire des 100 points de Wilt Chamberlain, 62 ans après. Le « King » s’est ainsi offert une photo souvenir avec « 40 000 » inscrit sur une feuille.

Comme ce n’est pas terminé pour lui et comme personne dans la ligue actuellement n’a inscrit plus de 30 000 points – Kevin Durant en est à 28 342 -, l’ancien ailier de Cleveland et Miami a une sacrée marge. « Les records sont faits pour être battus », glisse-t-il.

« Plus rien ne m’étonne chez lui », avait déclaré son coach Darvin Ham avant la rencontre. « On en vient à s’attendre à ces grandes choses qu’il réalise. Mais j’espère que, à un moment donné, on va se rendre compte qu’on ne reverra pas ça avant longtemps. Il faut en profiter pendant qu’il est là. Il faut apprécier ce qu’il a apporté au basket, ce qu’il continue de donner. Je suis honoré de pouvoir le coacher et de voir ça de près. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.