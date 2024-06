Steve Clifford ne veut pas d’une fin de saison en roue libre

Les performances catastrophiques des Pistons et des Wizards permettent aux Hornets d’éviter le bonnet d’âne dans la conférence Est. Mais les hommes de Steve Clifford réalisent une saison catastrophique, un peu sauvée ces derniers temps avec les quatre victoires de suite de mi-février.

Mais avec sa série de quatre défaites en cinq matches, Charlotte est de nouveau dans ses standards médiocres. Il reste encore six semaines et 22 matches à jouer, est-ce donc le moment de lâcher les chevaux et d’ouvrir le banc, surtout que le groupe est régulièrement plombé par les blessures ?

Steve Clifford réfute cette idée. Déjà parce qu’il n’a pas le droit d’annoncer qu’il va « tanker » – c’est-à-dire perdre volontairement pour privilégier une bonne place à la Draft – sous peine de sanctions, mais surtout parce qu’il estime que ce n’est pas le bon choix à prendre pour son groupe.

« Jouer pour gagner, c’est important. On va jouer pour gagner », annonce clairement le coach. « Peut-être qu’on va mettre des joueurs sur le parquet pour voir ce qu’ils peuvent faire, mais dès qu’on commence à faire ça, je peux le dire, ce sont des semaines de défaites qui arrivent. Et on ne va pas faire ça. Je comprends que les gens se demandent pourquoi je ne fais pas jouer ces joueurs, mais ça tue la saison. »

« On ne peut pas donner des minutes à des joueurs qui ne le méritent pas et ensuite regarder les joueurs et dire qu’il faut jouer dur »

Pourquoi donc ? Car cela brouille et affaiblit son discours. « Je le dis parce que je l’ai vécu », affirme-t-il. « Quand on fait ça, on détruit ce qu’on a construit dans le vestiaire concernant les responsabilités des joueurs par rapport au temps de jeu. On ne peut pas donner des minutes à des joueurs qui ne le méritent pas et ensuite regarder les joueurs et dire qu’il faut jouer dur, faire le travail etc. Ça devient compliqué. Ça tue tout. »

Pour la huitième saison de suite (record actuel en NBA), les Hornets ne joueront pas les playoffs et pour Steve Clifford, s’ils veulent les retrouver, alors il ne faut pas accepter de perdre des matches avant de les jouer, même en fin d’exercice.

« On ne prend pas 20 matches en fin de saison pour s’amuser et revenir le 25 octobre suivant en disant que, maintenant, on veut gagner », résume l’entraîneur. « On construit la bonne mentalité ou pas. C’est ainsi que les choses fonctionnent. »