Sidy Cissoko, le patient français des Spurs

« Il a ses minutes avec l’équipe de G-League », justifie Popovich dans l’Express News . « Je veux qu’il ait autant de minutes que possible [avec eux]. Il fait du mieux qu’il peut et essaye de trouver quel joueur il va devenir, comme tous les autres gars de G-League en fin de compte. »

Arrivé à 13 ans en Espagne, dans le centre de formation de Vitoria, Cissoko a attendu sa majorité pour traverser l’Atlantique et faire partie de l’équipe « junior » de la G-League, la Team Ignite. Ce qui lui avait notamment permis de participer au All Star Weekend l’année passée à Salt Lake City.

Pour sa deuxième année dans l’antichambre de la Grande Ligue, Cissoko tourne à 12 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception de moyenne en 21 apparitions. Une production solide et polyvalente à souhait, mais sans véritable performance marquante non plus, si ce n’est son record de saison à 22 points et 9 rebonds le 28 décembre dernier (seulement deux matchs à 20 points ou plus cette année)…

Et puis, plus inquiétant encore connaissant son poste d’arrière, il est passé de 30 à 15% à 3-points entre la saison passée et la saison actuelle. Pas forcément de quoi se rassurer pour passer le « cut » NBA où ça dégaine dans tous les sens.