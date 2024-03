Scottie Barnes se fracture la main en voulant contrer !

Sale nouvelle pour les Raptors dans leur course déjà périlleuse au play-in, puisque Scottie Barnes s’est fracturé la main gauche (et plus précisément le troisième os métacarpien) lors de leur défaite face aux Warriors.

Le All-Star de 22 ans s’est blessé en fin de première mi-temps, en voulant contrer un tir de Jonathan Kuminga. Sorti quelques secondes plus tard et rentré directement au vestiaire l’air dépité, le Rookie de l’année 2022 a crié de douleur dès l’instant où sa main est entrée en contact avec l’arceau.

Désormais privé de Scottie Barnes pour une durée indéterminée, son meilleur joueur en grande forme récemment et auteur d’une saison à 19.9 points, 8.2 rebonds, 6.1 passes, 1.5 contre et 1.3 interception de moyenne, Toronto voit donc ses chances de play-in diminuer drastiquement, puisque la franchise canadienne accuse déjà quatre matchs et demi de retard sur Atlanta, 10e à l’Est.

Reste à voir qui prendra la place de l’ailier All-Star pour la suite de la saison dans le cinq majeur de Darko Rajakovic, entre Bruce Brown, Kelly Olynyk, Ochai Agbaji ou encore Gradey Dick…

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 59 35 47.4 34.0 78.1 2.4 5.9 8.3 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 20.0 Total 210 35 47.3 31.1 76.4 2.5 5.0 7.4 4.7 2.3 1.1 2.2 1.0 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.