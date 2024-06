Moses Moody, l’homme qui tombe à pic pour les Warriors

Deux matchs et deux victoires pour les Warriors sans Andrew Wiggins. L’ailier canadien absent pour raisons personnelles, Steve Kerr a sorti Moses Moody du frigo pour le remplacer dans le cinq de départ. L’opération est jusque-là gagnante, un peu plus encore après la prestation du 14e choix de la Draft 2021 jeudi à New York. Chargé de limiter l’impact de Jalen Brunson, Moses Moody s’est attiré les louanges de ses coéquipiers et son entraîneur.

Si ses stats du soir ne sautent pas aux yeux (8 points à 0/5 à 3-points), son impact sur la rencontre a été notable avec le meilleur +/- des Warriors avec +23 en un peu plus de 25 minutes. Et si Jalen Brunson a inscrit ses 27 points, comme sa moyenne annuelle, c’est à un moyen 11/25 au tir, assortis de 4 balles perdues. Le meneur All-Star a notamment souffert face à l’envergure de Moses Moody, qui l’a limité à 1/5 au tir tout en lui volant deux ballons.

« La clé » de la victoire pour Steve Kerr

« Moses a été énorme » a résumé Stephen Curry. « Quand « Wiggs » est absent de la rotation, il faut évidemment que quelqu’un avec des qualités défensives entre en scène. Quand on voit à quel point il joue bien cette saison… Alors d’accord Brunson va faire ses stats, mais Moses l’a fait souffrir pour qu’il y parvienne. C’est le genre de petites choses qu’un joueur comme Moses peut faire pour aider à changer le cours d’un match et profiter de l’opportunité qu’il a en l’absence d’Andrew. »

Stephen Curry a ajouté que la toute première réaction de Steve Kerr lors de son arrivée dans les vestiaires après la rencontre a été de congratuler Moses Moody, des félicitations réitérées devant les médias ensuite.

« Notre défense a été de haut niveau ce soir, Moses est vraiment sorti du lot. Sa défense sur Brunson, c’était remarquable. Il a réussi le contenir sans faire de fautes, lui rendre la vie la plus difficile possible. Jalen est un grand joueur et il arrive généralement à trouver toutes les positions qu’il souhaite. Ça a été la clé. »

Pas mal pour un joueur qui n’avait pris part qu’à trois des douze matchs des Warriors en janvier, devancé dans un temps dans la rotation par Lester Quinones, pourtant « seulement » signataire d’un « two-way contract ».

« C’est ça la vraie vie » a philosophé l’intéressé. « Pleins de choses se produisent. Vous devez gardez la tête froide, contrôler vos émotions. Tous mes amis sont dans cette situation après avoir quitté l’université, à essayer de comprendre ce que la vie offre. Tout le monde fait face à différents défis. Qui est-ce que je suis pour croire que moi, j’aurais un chemin tout tracé vers mes objectifs ? C’est simplement comme ça que cela doit se passer. »

Du fond du banc à facteur X

Moses Moody a rappelé à Golden State qu’il savait être précieux, comme il l’a déjà été par le passé, jusqu’en playoffs, lui qui avait notamment eu un vrai rôle en sortie de banc contre les Lakers en demi-finale de conférence. Avec cette victoire chez les Knicks, les Warriors bouclent février avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest (11 victoires – 3 défaites) alors qu’ils comptaient le calendrier le plus chargé de toute la ligue sur la période.

« Ce n’est pas terminé pour moi » a rappelé Steve Kerr, alors que ses hommes comptent désormais plus d’avance sur le 11e, Utah, qu’ils ne comptent de retard sur le 5e, Phoenix. « Nous voulons gagner chaque match, mais aussi essayer de renforcer notre avenir en tant que franchise. »

« Nous avions besoin de joueurs pour pendre le relais et être solides, et c’est ce qu’ils font » a renchéri Stephen Curry au sujet de Moses Moody, mais aussi de Jonathan Kuminga, une nouvelle fois déterminant jeudi (25 points, 8 rebonds). « On doit enchaîner ce genre de performances collectivement. Cela ne veut pas dire que l’on gagnera à chaque fois, mais que l’on ait cette identité-là. C’est ce que je dis toujours : ‘Est-ce qu’on forge notre identité ?’ et je pense que c’est le cas. »

Les Warriors peuvent au moins compter sur un relais solide tant qu’Andrew Wiggins est absent. En six matchs avec Moses Moody titulaire, ils se sont imposés cinq fois.

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 52 12 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GOS 63 13 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GOS 66 18 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 Total 181 14 46.0 36.2 75.8 0.6 1.5 2.1 0.7 1.0 0.4 0.5 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.