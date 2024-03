Russell Westbrook investit dans la construction de logements abordables à Los Angeles

Étant né à Long Beach et ayant grandi à Hawthorne, Russell Westbrook est un enfant du sud de Los Angeles, là où se regroupe une bonne partie de la communauté noire de la mégalopole.

Et à l’occasion du « Black History Month » aux Etats-Unis, le meneur de jeu des Clippers vient d’annoncer, sur les réseaux sociaux, son investissement dans le projet « Evermont ». Il s’agit d’un projet immobilier de plusieurs dizaines de millions de dollars qui doit être bouclé dans quelques mois, afin de redonner vie à un quartier.

C’est que le lieu du projet, situé à l’angle des avenues Vermont et Manchester, a brûlé pendant les émeutes de Los Angeles, il y a trente ans, et avait depuis été laissé à l’abandon. Pour la police, le lieu était connu comme « l’allée du meurtre », plus de 60 morts y ayant été trouvés…

« De l’abandon à un symbole de la renaissance, Evermont réécrit l’histoire de South Los Angeles », explique Russell Westbrook, le projet devant fournir 180 logements abordables pour les personnes âgées et les ménages à faibles revenus, un magasin Target, une école préparatoire et des petites entreprises comme le South LA Cafe.

Un investissement qui rend très « fier » le MVP 2017, heureux d’aider les habitants de sa « ville de naissance ».