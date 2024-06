Kevin Durant, la clé défensive des Suns ?

Il y a un mois, Bradley Beal et les Suns venaient faire leur loi sur le parquet des Lakers. Avec un élément passé inaperçu : l’énorme défense, par séquences, de Kevin Durant sur LeBron James, limité ce soir-là à 10 points avec 3/11 aux tirs. Sa plus petite sortie de la saison.

« Strippé », contesté dans son tir et ses tentatives de pénétration, le « King » a connu une soirée très moyenne face à son homologue des Suns. Ce n’est pas la première fois cette saison que « KD » marque ainsi les esprits en défense.

Durant le même mois de janvier, il s’était déjà montré décisif lors d’une remontée face aux Kings. En plus de marquer beaucoup, Kevin Durant avait limité Domantas Sabonis sous le cercle. Également capable de gêner un joueur de plus grande taille, l’intéressé apprécie ce genre de challenges.

Le pivot du « small ball » des Suns

« Je veux vraiment être excellent dans tous les domaines du jeu, et la seule façon d’y parvenir est que le coach me fasse confiance pour me mettre dans ces positions. Je ne peux pas m’entraîner si je ne suis pas dans ces positions. Je lui demande ces duels, d’être créatif avec moi en défense afin de m’améliorer, d’acquérir de l’expérience et de savoir ce que c’est que d’être un défenseur polyvalent », affiche l’ailier, chez Yahoo Sports, en parlant de son coach.

Ce dernier, habitué à faire glisser sa star sur le poste de pivot pour jouer en « small ball », rappelle qu’il faut parfois « cacher (en défense) les meilleurs scoreurs pour gérer leur charge de travail ou autre. Mais il veut relever ce défi chaque soir. Il est plus impliqué lorsqu’il défend sur un joueur de haut niveau. Ses 2m13 (2m11 officiellement), son envergure (2m25) et sa capacité à bouger ses pieds lui permettent de défendre la plupart des joueurs de cette ligue, qu’ils soient grands ou petits. »

Une polyvalence qui pourrait être particulièrement utile lors des joutes de fin de saison, pour Phoenix…

Les statistiques confirment l’impression visuelle. Lorsqu’un adversaire shoote devant lui, son pourcentage de réussite baisse de 5.5 points de pourcentage par rapport à son pourcentage moyen sur la saison. Parmi les joueurs aux temps de jeu conséquents, seuls Rudy Gobert, Evan Mobley, Joel Embiid ou Kristaps Porziņgis font mieux que Kevin Durant. Être dans la même catégorie de ces joueurs référencés au niveau défensif fait sourire de plaisir KD.

Alors qu’il continue de grimper dans la hiérarchie des meilleurs marqueurs de la ligue, l’ailier est rarement mis en avant pour sa défense. Il n’a pas exemple jamais été sélectionné parmi les meilleurs cinq défensifs de la ligue. Kevin Durant dit pourtant passer ses étés à jouer contre ses futurs adversaires, en essayant de « leur voler un petit quelque chose chaque fois », histoire de connaître les tendances de chacun.

Il a appris à aimer protéger le cercle

« J’essaie d’arrêter les gars partout. Mais c’est toujours la NBA. Les gars peuvent tirer au-dessus de vous, ils sont tellement talentueux qu’indépendamment de votre défense, l’attaque pourrait simplement être meilleure. Mais ils sentent que quelqu’un joue dur. C’est ce que j’essaie de faire et de rendre la vie difficile », affiche celui qui a le bon dosage entre mobilité et longueur de bras pour gêner un paquet de monde.

Alors que Quin Snyder par exemple admet qu’on ne pense pas naturellement à Kevin Durant quand il s’agit de protection du cercle, on rappellera que celui-ci tourne encore à un contre de moyenne et qu’il s’est rapproché des deux unités de moyenne il y a quelques années avec les Warriors. « Ce n’est pas quelque chose de conscient, j’ai simplement l’impression qu’une telle aide au cercle, c’est toujours mieux pour votre défense. J’ai appris à aimer protéger le cercle et à faire des contres », confie le futur Hall of Famer.

Ce dernier, à l’instar d’un LeBron James (39 ans), ne montre pas vraiment de signe de déclin physique, que ce soit en défense ou en défense. Dès lors on se demande jusqu’à quel âge le joueur de 35 ans s’imagine jouer dans la grande ligue. 45 ans lui demande un journaliste optimiste ?

« Je veux juste passer le cap des 35 ans ! J’aime jouer. J’aime la routine. J’aime être un joueur NBA. J’aime représenter la NBA, quelle que soit la durée de ma carrière. Dix ans ? Dix ans de plus, ce serait fou. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.6 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 Total 1061 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.