Suspendu, Thomas Bryant va tout de même recevoir sa bague de champion à Denver

En sortant du banc lors de l’embrouille entre les joueurs des Pelicans et du Heat et en échangeant des coups avec Jose Alvarado au bord du terrain, Thomas Bryant a écopé de trois matches de suspension, sans salaire. Il en a déjà purgé deux, face aux Kings et aux Blazers, et le dernier est prévu ce jeudi soir à Denver.

En théorie, comme il est suspendu, le pivot ne devrait pas avoir le droit d’être dans la salle des Nuggets. Mais la NBA a décidé de faire une exception, indique ESPN. Pour quelle raison ? Pour récupérer sa bague de champion, remportée avec Denver face à Miami en juin 2023.

Habituellement, les joueurs sacrés et qui ont changé d’équipe durant l’intersaison récupèrent en effet leur bague lors de leur déplacement chez le champion en titre. Comme le Heat ne fait qu’un seul déplacement dans le Colorado par saison, c’était soir ou jamais pour le pivot. Et la ligue a donc été magnanime.

Thomas Bryant pourra ainsi recevoir sa bague de champion durant une cérémonie organisée avant la rencontre. Ensuite, une fois le bijou entre les mains, il devra quitter la Ball Arena.

Thomas Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 15 5 38.1 10.0 55.6 0.2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 2018-19 WAS 72 21 61.6 33.3 78.1 1.6 4.7 6.3 1.3 1.8 0.4 0.8 0.9 10.5 2019-20 WAS 46 25 58.1 40.7 74.1 2.1 5.1 7.2 1.8 2.2 0.5 1.2 1.1 13.2 2020-21 WAS 10 27 64.8 42.9 66.7 1.8 4.3 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 14.3 2021-22 WAS 27 16 52.0 28.6 87.5 1.0 3.0 4.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.8 7.4 2022-23 * All Teams 59 18 62.3 44.1 73.8 1.5 4.3 5.8 0.5 1.7 0.3 0.6 0.5 9.8 2022-23 * LAL 41 21 65.4 44.0 74.1 1.6 5.2 6.8 0.7 1.9 0.3 0.7 0.6 12.1 2022-23 * DEN 18 11 48.5 44.4 72.2 1.1 2.3 3.3 0.1 1.4 0.1 0.6 0.4 4.6 2023-24 MIA 25 10 57.1 0.0 81.8 1.0 2.1 3.1 0.6 1.0 0.2 0.6 0.2 4.2 Total 254 19 59.7 36.2 75.9 1.5 4.0 5.5 1.0 1.7 0.3 0.8 0.7 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.